Успешная британская певица Рита Ора пользуется большой популярностью в сети. Она не стесняется обнародовать откровенные фотографии, где показывает обнаженное тело.

За личной страницей Риты Оры в инстаграме следят более 16 миллионов пользователей сети. Она активно публикует там обольстительные кадры, которыми будоражит воображение поклонников. Так, на днях звезда позировала в прозрачном платье, под которым не было нижнего белья.

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Знаменитость порадовала фанатов эротическими фото, где предстала в сексуальном образе. Она сделала несколько пикантных кадров в студии звукозаписи.

На фотографиях девушка изображена в провокационном наряде, сквозь который были видны обнаженные прелести ее тела. Звезда позировала на камеру в черном платье-комбинации Gucci. Под ней видны лишь трусики, а грудь Рита прикрыла клетчатым пиджаком. Также видим на певице черные прозрачные колготы и массивную обувь.

Артистка дополнила откровенный образ многочисленными цепочками, браслетами и перстнями. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на глазах.

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