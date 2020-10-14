Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская завела сеть чрезвычайно эротичным роликом. Она показала обнаженные прелести и поцеловала свое отражение в зеркале.

Оля Цыбульская без сомнений является одной из самых откровенных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она не стесняется обнажаться перед камерами, позировать в провокационных фотосессиях. На личной странице в инстаграме исполнительница в очередной раз распространила откровенное сообщение.

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Цыбульская обнародовала эротическое видео, где предстала в соблазнительном боди черного цвета. Наряд имел откровенное декольте и обнажил пышную грудь певицы. Оля позировала перед зеркалом и страстно поцеловала свое отражение, чем изрядно взбудоражила воображение подписчиков и завела сеть.

Короткие волосы знаменитость уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Она наложила на видео песню в своем исполнении, а в публикации анонсировала выход нового альбома, премьера которого состоится 13 ноября.

Киса, я люблю тебя. С сегодняшнего дня и до титров. В зеркале – Я. И в песне наконец Я. Наш альбом 13 ноября,

– написала под видео артистка.