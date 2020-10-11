25-летняя британка Деми Роуз не прекращает публиковать чрезвычайно жаркие кадры. Она отправилась на Мальдивы, где примеряет откровенные купальными и обнажает свои прелести.

Горячая брюнетка опубликовала соблазнительные кадры на личной странице в инстаграме. Она точно знает, как взбудоражить воображение почти 15-миллионной аудитории фолловеров и постоянно делает это.

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Звезда британского модельного бизнеса позировала на Мальдивах, на фоне голубого неба и необычайно красивого безбрежного океана. Она, как всегда, выбрала соблазнительные позы, которыми сильно завела поклонников.

Для эротической фотосии в райском уголке планеты красавица выбрала оригинальный купальник, который больше походил на боди с принтом зебры. Наряд едва прикрыл интимные зоны знаменитости и полностью обнажил ее пышные ягодицы.

Деми дополнила сексуальный look очками. Долгие роскошные волосы она уложила в легкие локоны, которые хорошо развевались на ветру. На лице сделала безупречный макияж в нюдових оттенках с блеском на губах.



Сексуальная Деми Роуз​ / Instagram / @demirose



Деми Роуз обнажила пышные ягодицы/ Instagram / @demirose