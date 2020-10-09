Пышногрудая британская модель Деми Роуз в который раз обнажила свои формы. Она неоднократно позировала перед камерой в минимальном количестве одежды или вообще без него, демонстрируя прелести роскошного тела.

Последнее сообщение знаменитости, которое появилось на ее личной странице в инстаграм, изрядно взбудоражило воображение ее почти 15-миллионной аудитории подписчиков. Деми Роуз в очередной раз показала обольстительный купальник, в котором она отдыхает на берегу океана.

Жарко Обнажила грудь и ягодицы: Деми Роуз продемонстрировала пышные формы в воде

В течение длительного времени звезда британского модельного бизнеса отдыхала на испанском острове Ибица. Теперь она отправилась в райский уголок – Мальдивы. Там Деми нежится на белом песочке и принимает солнечные ванны. Звезда сделала несколько кадров на фоне безбрежного океана и похвасталась своим телом.

Горячая брюнетка надела откровенный купальник кораллового цвета, который полностью обнажил ее аппетитные и упругие ягодицы. Звезда эротично позировала, показывая свои формы и обольстительно смотрела в камеру. Длинные роскошные волосы Роуз были мокры. Очевидно, она сделала эти снимки после купания. На лице у знаменитости сиял фирменный макияж в нюдовых оттенках и с блеском на губах.

Такие снимки завели пользователей и вызвали активные обсуждения в сети, ведь Деми в очередной раз показала всю сексуальность и сделала акцент на прелестях безупречного тела.



Деми Роуз оголила пышные ягодицы / Instagram / @demirose



Деми Роуз отдыхает на Мальдивах / Instagram / @demirose