Пишногруда британська модель Демі Роуз вкотре оголила свої форми. Вона неодноразово позувала перед камерою у мінімальній кількості одягу або взагалі без нього, демонструючи принади розкішного тіла.

Останній допис знаменитості, який з'явився на її особистій сторінці в інстаграмі, неабияк розбурхав уяву її майже 15-мільйонної аудиторії підписників. Демі Роуз вкотре показала звабливий купальник, у якому вона відпочиває на березі океану.

Спекотно Оголила груди та сідниці: Демі Роуз продемонструвала пишні форми у воді

Протягом тривалого часу зірка британського модельного бізнесу відпочивала на іспанському острові Ібіца. Тепер вона відправилася у райський куточок – Мальдіви. Там Демі ніжиться на білому пісочку і приймає сонячні ванни. Зірка зробила декілька кадрів на тлі безмежного океану і похизувалася своїм тілом.

Гаряча брюнетка одягнула відвертий купальник коралового кольору, який повністю оголив її апетитні та пружні сідниці. Зірка еротично позувала, показуючи свої форми і звабливо дивилася в камеру. Довге розкішне волосся Роуз було мокре. Очевидно, вона зробила ці кадри після купання. На обличчі в знаменитості сяяв фірмовий макіяж у нюдових відтінках і з блиском на губах.

Такі знімки завели користувачів і спричинили активні обговорення в мережі, адже Демі вкотре показала усю сексуальність та зробила акцент на принадах бездоганного тіла.



Демі Роуз оголила пишні сідниці / Instagram / @demirose



Демі Роуз відпочиває на Мальдівах / Instagram / @demirose