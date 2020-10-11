25-річна британка Демі Роуз не припиняє оприлюднювати надзвичайно спекотні кадри. Вона відправилася на Мальдіви, де приміряє відверті купальними та оголює свої принади.

Гаряча брюнетка опублікувала спокусливі кадри на особистій сторінці в інстаграмі. Вона точно знає, як розбурхати уяву майже 15-мільйонної аудиторії фотоловерів і невпинно робить це.

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Зірка британського модельного бізнесу позувала на Мальдівах, на тлі блакитного неба та надзвичайно красивого безмежного океану. Вона, як завжди, обрала звабливі пози, якими неабияк завела прихильників.

Для еротичної фотосії в райському куточку планети красуня обрала оригінальний купальник, що більше був схожим на боді з принтом зебри. Вбрання ледь прикрило інтимні зони знаменитості і повністю оголило її пишні сідниці.

Демі доповнила сексуальний look окулярами. Довге розкішне волосся вона вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Демі Роуз оголила пишні сідниці / Instagram / @demirose