Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська завела мережу надзвичайно еротичним роликом. Вона показала оголені принади та поцілувала своє відображення в дзеркалі.

Оля Цибульська без сумнівів є однією з найвідвертіших артисток у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерами, позувати в провокативних фотосесіях. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця вкотре поширила відвертий допис.

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Цибульська оприлюднила еротичне відео, де постала у спокусливому боді чорного кольору. Вбрання мало відверте декольте та оголило пишні груди співачки. Оля позувала перед дзеркалом і пристрасно поцілувала своє відображення, чим неабияк розбрухала уяву підписників та завела мережу.

Коротке волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Вона наклала на відео пісню у своєму виконанні, а в публікації анонсувала вихід нового альбому, прем'єра якого відбудеться 13 листопада.

Кицю, я люблю тебе. Від сьогодні і до титрів. В дзеркалі – я. І в пісні нарешті я. Наш альбом 13 листопада,

– написала під відео артистка.