Знаменита британська супермодель Кейт Мосс відправилася зі своєю 17-річною донькою Лілою на день народження дизайнера Кіма Джонса. Чимало увагу журналістів прикував образ доньки знаменитості, адже Ліла обрала на вечірку прозору сукню.

Донька видатної моделі Кейт Мосс та видавця Джефферсона Хека вирішила з’явитися на публіці у провокативному та відвертому образі, пише Marie Claire.

Читайте також Санта Дімопулос привітала донечку з першим днем народження: зворушливі фото

На день народження креативного дизайнера Dior Men Кіма Джонса дівчина наважилася одягнути прозору чорну сукню, а також масивні чорні черевики. Такий епатажний look дівчина довершила шкіряною курткою та сумкою Chanel.

46-річна модель Кейт Мосс одягнула молочну довгу сукню, волосся залишила прямим, а образ довершила прикрасою на шиї та численними каблучками на пальцях.

Ймовірно, донька відомої моделі піде слідом за зірковою матусею, адже рік тому Ліла стала обличчям іменитого бренду Мarc Jacobs Beauty. Вона впевнено робить перші кроки у фешн-індустрії.

Навіть під час карантину юна модель не знехтувала вигідною пропозицією та прикрасила одну з 15 обкладинок V Magazine.