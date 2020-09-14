Знаменитая британская супермодель Кейт Мосс отправилась со своей 17-летней дочкой Лилой на День Рождения дизайнера Кима Джонса. Немало внимание журналистов приковал образ дочери знаменитости, ведь Лила выбрала на вечеринку прозрачное платье.

Дочь выдающейся модели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хека решила появиться на публике в провокационном и откровенном образе, пишет Marie Claire.

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На день рождения креативного дизайнера Dior Men Кима Джонса девушка решилась одеть прозрачное черное платье, а также массивные черные ботинки. Такой эпатажный look девушка довершила кожаной курткой и сумкой Chanel.

46-летняя модель Кейт Мосс надела молочное длинное платье, волосы оставила прямыми, а образ довершила украшением на шее и многочисленными кольцами на пальцах.

Вероятно, дочь известной модели пойдет вслед за звездной мамой, ведь год назад Лила стала лицом именитого бренда Магс Jacobs Beauty. Она уверенно делает первые шаги в фэшн-индустрии.

Даже во время карантина юная модель не пренебрегла выгодным предложением и украсила одну из 15 обложек V Magazine.