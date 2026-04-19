У 2026 році Провідна неділя припадає на 19 квітня за новоюліанським календарем. Детальніше про те, як правильно провести цей день – читайте у нашому матеріалі.

Що треба зробити у Провідну неділю 2026?

Головна мета відвідин цвинтаря у Провідну неділю полягає у щирій молитві. Церква наголошує, що найкращим подарунком для душ померлих є не пишні застілля біля могил, а наше звернення до Бога за їхній спокій. Зазвичай на Провідну неділю люди приходять до місць поховання всією родиною, запалюють свічки та залишають живі квіти. Що цікаво, останніми роками дедалі більше українців відмовляються від штучної пластикової атрибутики на користь живих рослин або сухоцвітів.

Якщо ви не встигли прибрати на могилах заздалегідь, то це можна зробити і в поминальні дні. Втім, краще навести лад завчасно, щоб у саму неділю зосередитися саме на духовному аспекті.

Важливо також пам'ятати про тих, хто потребує допомоги сьогодні. Так, доречно буде роздати частування нужденним та попросити їх помолитися за ваших близьких. Після відвідин цвинтаря родини зазвичай збираються на скромний обід вдома, де в спокійній атмосфері згадують добрі вчинки та світлі моменти з життя тих, хто відійшов у вічність.

Провідна неділя 2026

Що не можна робити у Провідну неділю?