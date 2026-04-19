Сьогодні важливо знайти правильні слова, щоб підтримати рідних, вшанувати пам'ять предків та нагадати один одному, що любов – сильніша за час. Наша редакція зібрала для вас найтепліші вітання та слова підтримки, які допоможуть передати ваші почуття у цей поминальний день.

Провідна неділя 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З Провідною неділею! Пам'ять про наших померлих близьких завжди залишатиметься в наших серцях, і ми ніколи не забудемо їхнє тепло і любов. Хай Бог благословляє наші сім'ї!

З Провідною неділею! Бажаю вам миру і добра, а також згадати рідних та близьких, які перейшли до іншого світу. Нехай наші молитви та добрі діла допоможуть їм у їхньому подальшому шляху. Хай померлі спочивають у мирі, а живі славлять Господа і отримують небесну благодать!

Привітання з Провідною неділею 2026 / Колаж 24 Каналу

Сьогодні згадуємо тих,

Хто відійшов уже у вічність,

Усіх людей нам дорогих,

Хто спокій віднайшов одвічний.

Молитва здійметься увись,

Дійде до Господа, напевно.

Згадаймо тих, хто жив колись,

Було життя їх недаремним.

У Неділю Провідну згадати треба

Усіх, хто відійшов у кращий світ.

Хай прийме безумовно чисте небо,

Ті душі, що почали свій політ.

Хай Бог усіх їх світлом зігріває,

А нам дає і розуму, і сил,

На справи добрі нас благословляє,

Щоб сяяв яскравіше небосхил!

Хай Божа благодать на всіх проллється,

А ті, хто відійшов – у нас в серцях.

І поки кров у жилах наших б'ється,

Ми будем пам'ятати їхній шлях.

З Поминальною неділею! Давайте зі скорботою згадаємо про тих, кого ми втратили назавжди. Це час роздумів та спогадів, який потрібно присвятити всім померлим родичам. Ми будемо завжди пам'ятати про них і просити в Господа, щоб прийняв їх на небеса.

З нагоди Провідної неділі хочу висловити свою глибоку повагу до всіх рідних і близьких, які покинули нас і перейшли в інший світ. Цей день нагадує про важливість нашої пам'яті та вдячності за все добро, яке вони дарували нам за життя. Нехай наші молитви та згадки принесуть їм мир та спокій.

Тих рідних, що уже на небесах,

Згадаємо давайте теплим словом.

Вони завжди у спогадах і снах,

Тому звучить за них молитва знову.

У житті усі ми – просто гості,

Навіщо ж сварки нам усім?

Позбавтесь заздрощів та злості,

Любов'ю свій наповніть дім!

Про рідних спогад не загине,

Молитва-звісточка пливе.

Хто відійшов – нехай спочине.

А хто живий – нехай живе!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок", "Побажайко" та "Твій Світ".