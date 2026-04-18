Про це йдеться у новоюліанському календарі. Яких традицій та звичаїв дотримувалися наші предки на Провідну неділю – читайте у нашому матеріалі.

Дивіться також Проводи 2026: коли українцям варто йти на кладовище після Великодня

Які традиції Провідної неділі 2026?

Головною традицією Провідної неділі вважається відвідування могил рідних та близьких. У цей день люди приходять на кладовища цілими родинами, щоб прибрати місця поховань і принести символічні гостинці.

До того ж на Провідну неділю важливо помолитися за упокій душ покійників. Адже за народними повір'ями, саме в цей час душі померлих повертаються на землю, щоб зустріти Великдень разом із родичами.

Що цікаво, на могилах часто також залишають освячені паски та крашанки. Крім цього, у цей день заведено давати милостиню нужденним або пригощати дітей солодощами, просячи вшанувати пам'ять померлих.

До речі, останніми роками ПЦУ та екологи все частіше закликають вірян нести на кладовища живі рослини, а не штучні пластикові квіти. Річ у тім, що останні виготовляють з синтетичних матеріалів, які практично неможливо переробити.

Яких правил слід дотримуватися на Провідну неділю?

Існують певні духовні та етичні правила, яких варто дотримуватися під час відвідування освячених місць. Церква наполегливо рекомендує відмовитися від вживання алкоголю безпосередньо біля могил, оскільки це суперечить змісту цього дня та вважається неповагою до померлих. Не варто також влаштовувати на цвинтарях гучні бенкети чи надто шумно поводитися.

Крім цього, важливо пам'ятати, що не можна забирати з собою будь-які речі з кладовища додому, а залишки їжі краще не залишати відкритими на могилах, щоб не привертати увагу безпритульних тварин. Про це ексклюзивно в інтерв'ю для 24 Каналу розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк.

Провідна неділя 2026 / Фото Freepik

Народні прикмети на Провідну неділю 2026