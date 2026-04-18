Про це йдеться у новоюліанському календарі. Як підготуватися до поминальних днів – розповідаємо у нашому матеріалі.

Як правильно підготуватися до поминальних днів?

Весняні поминальні дні зазвичай розпочинаються за тиждень після Великодня, і цей період вимагає певної духовної налаштованості. Так, підготовку варто розпочати заздалегідь із відвідин цвинтаря, щоб упорядкувати могили після зими.

При цьому дедалі більше українців відмовляються від традиції купувати штучні пластикові квіти. Священники Православної Церкви України просять висаджувати багаторічники на могили, приносити живі букети або сухоцвіти. Адже це позбавляє громади потреби щороку спалювати тонни шкідливого пластику, який отруює повітря.

Сама суть поминальних днів полягає у молитві та світлих спогадах про тих, кого вже немає поруч. Церква наголошує, що на кладовищі важливо дотримуватися тиші та стриманості, тому влаштовувати пишні обіди з алкоголем безпосередньо біля пам'ятників не варто.

Традицію залишати їжу та паски на могилах також краще переосмислити – значно доречніше буде роздати ці продукти як милостиню нужденним або пригостити знайомих, попросивши їх згадати померлого добрим словом. Це принесе набагато більше користі душі близької людини, ніж залишені солодощі, які зазвичай лише приваблюють птахів та безпритульних тварин. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів священник УГКЦ Михайло Квасюк.

Обираючи одяг для поїздки, краще зупинитися на зручних та скромних речах спокійних кольорів, що відповідають атмосфері місця. Також цього року не слід забувати про заходи безпеки. Річ у тім, що у багатьох регіонах через воєнний стан діють обмеження на відвідування лісів і певних територій, тому варто заздалегідь дізнатися, чи відкритий доступ до конкретного цвинтаря.

Поминальні дні / Фото Freepik

