Якщо ви хочете побажати друзям чи родичам душевного спокою та Божої опіки в цей день, наша добірка стане вам у пригоді. Нижче ви знайдете щирі вірші, прозу та листівки, що сповнені надії та світлої пам'яті.
Привітання з Провідною неділею 2026: картинки, проза й вірші
Сьогодні ми згадаємо кожного, хто назавжди залишився в нашій пам'яті. Поки ми пам'ятаємо їх, вони завжди з нами, вони спостерігають за нами з небес і невидимими Ангелами охороняють від невірних кроків. Нехай земля буде пухом усім рідним, що пішли. А вам я бажаю здоров'я та сил. Дорожіть один одним, поки є можливість, спілкуйтеся, любіть, говоріть добрі слова, цінуйте навіть найменші моменти радості.
Нехай сьогодні по всьому світу запалиться безліч свічок. І нехай кожен вогник означає пам'ять про те, хто сьогодні вже не поряд. Світла та незгасна пам'ять усім нашим рідним та близьким. З Провідною неділею!
Про рідних спогад не загине,
Молитва-звісточка пливе…
Хто відійшов – нехай спочине,
А хто живий – нехай жив!
Давайте згадаємо тих, хто вже не з нами,
Тихо помолимось за них,
Нехай вони оберігаються небесами,
Захистом нехай будуть для інших.
Бажаю, щоб ви не забували
Своїх коханих, близьких та рідних,
Не буде в серці нехай смутку,
І думок поганих та сумних.
Цього світлого, але сумного дня вітаю з Провідною неділею. Нехай усі добрі спогади про рідних та близьких назавжди залишаються в пам’яті, внутрішній вогник ніколи не згасне, а молитви за них ніколи не перестають звучати. Нехай ваш будинок завжди буде сповнений любов'ю, теплом і добротою.
З Провідною неділею! Згадаймо сьогодні наших батьків, які подарували життя, виростили та виховали, які підтримували та допомагали у важкі хвилини. Нехай вони залишаться назавжди з нами в пам'яті, серцях.
Сьогодні згадуємо тих,
Хто відійшов уже у Вічність,
Усіх людей нам дорогих,
Хто спокій віднайшов одвічний.
Молитва здійметься увись,
Дійде до Господа, напевно.
Згадаймо тих, хто жив колись,
Було життя їх недаремним.
Провідна неділя прийшла в наші будинки, щоб нагадати про тих, хто дорогий, але кого більше немає з нами! Нехай лише світлі спогади наповнюють цей день!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок", "Твій Світ" і "Вітання".