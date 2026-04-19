Якщо ви хочете побажати друзям чи родичам душевного спокою та Божої опіки в цей день, наша добірка стане вам у пригоді. Нижче ви знайдете щирі вірші, прозу та листівки, що сповнені надії та світлої пам'яті.

Привітання з Провідною неділею 2026: картинки, проза й вірші

Сьогодні ми згадаємо кожного, хто назавжди залишився в нашій пам'яті. Поки ми пам'ятаємо їх, вони завжди з нами, вони спостерігають за нами з небес і невидимими Ангелами охороняють від невірних кроків. Нехай земля буде пухом усім рідним, що пішли. А вам я бажаю здоров'я та сил. Дорожіть один одним, поки є можливість, спілкуйтеся, любіть, говоріть добрі слова, цінуйте навіть найменші моменти радості.

***

Нехай сьогодні по всьому світу запалиться безліч свічок. І нехай кожен вогник означає пам'ять про те, хто сьогодні вже не поряд. Світла та незгасна пам'ять усім нашим рідним та близьким. З Провідною неділею!

Привітання з Провідною неділею 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Про рідних спогад не загине,

Молитва-звісточка пливе…

Хто відійшов – нехай спочине,

А хто живий – нехай жив!

***

Давайте згадаємо тих, хто вже не з нами,

Тихо помолимось за них,

Нехай вони оберігаються небесами,

Захистом нехай будуть для інших.

Бажаю, щоб ви не забували

Своїх коханих, близьких та рідних,

Не буде в серці нехай смутку,

І думок поганих та сумних.

Привітання з Провідною неділею 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Цього світлого, але сумного дня вітаю з Провідною неділею. Нехай усі добрі спогади про рідних та близьких назавжди залишаються в пам’яті, внутрішній вогник ніколи не згасне, а молитви за них ніколи не перестають звучати. Нехай ваш будинок завжди буде сповнений любов'ю, теплом і добротою.

***

З Провідною неділею! Згадаймо сьогодні наших батьків, які подарували життя, виростили та виховали, які підтримували та допомагали у важкі хвилини. Нехай вони залишаться назавжди з нами в пам'яті, серцях.

Привітання з Провідною неділею 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Сьогодні згадуємо тих,

Хто відійшов уже у Вічність,

Усіх людей нам дорогих,

Хто спокій віднайшов одвічний.

Молитва здійметься увись,

Дійде до Господа, напевно.

Згадаймо тих, хто жив колись,

Було життя їх недаремним.

***

Провідна неділя прийшла в наші будинки, щоб нагадати про тих, хто дорогий, але кого більше немає з нами! Нехай лише світлі спогади наповнюють цей день!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок", "Твій Світ" і "Вітання".