Міжнародний день секретаря вшановує діяльність працівників, які забезпечують злагоджену роботу офісів і організацій. Що цікаво, це свято заснували в США ще в середині XX століття. Під час Другої світової війни у Сполучених Штатах Америки бракувало професійних офісних працівників. Через це у 1942 році створили Національну асоціацію секретарів, завдяки якій у людей з'явилася можливість здобувати нові знання в галузі адміністрування. Згодом заснували Національний тиждень секретарів, у середу якого відзначали День цих фахівців.
З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Міжнародним днем секретаря у картинках, прозі й віршах.
Дивіться також Коли будемо святкувати День Петра і Павла у 2026 році: точна дата за новим календарем
Міжнародний день секретаря 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю секретарів з професійним святом! Хочу побажати вам успішної трудової діяльності в дружному колективі, досягнення поставлених цілей, незламного здоров'я, впевненості та стабільності сьогодні й завжди!
***
Вітаю з Міжнародним днем секретаря і хочу побажати не втрачати в роботі жодної дрібниці, завжди знати відповідь на будь-яке питання, домагатися блискучих результатів і в діяльності, і в житті. Нехай твій кожен ранок починається з натхнення, нехай кожен день несе з собою удачу і світлу радість.
Привітання з Днем секретаря 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вас зі святом вітаємо щиро!
Ви нам робите стільки добра.
Хай життя буде сповнене миру,
А у справах панує весна!
Нехай кожен день ваш буде квітнуть,
Щоби сонце яскраво світило!
Ви – опора, надія, натхнення –
Як же з вами нам всім пощастило!
***
Секретар – це не посада,
Це – мистецтво і талант:
Все звести докупи може
Лише справжній діамант!
Так, це все про вас, звичайно,
І не треба сперечатись!
Тільки ви в змозі приборкать
Справи всі і не вагатись!
***
Зі святом, секретарі! Бажаю вам успіхів на трудовому полі. Нехай ваші усмішки, як візитні картки будь-якого офісу, завжди радо зустрічають відвідувачів і піднімають настрій. Керівництво ваше нехай завжди буде в хорошому настрої та не скупиться на позачергові премії. Відпусток вам бурхливих, неодмінно на Канарах. Щастя та удачі вам у всіх сферах життя!
***
Вітаю з Міжнародним днем секретаря і бажаю завжди знати, що де лежить і кому як відповісти. Нехай в роботі будь-яка купа справ легко вирішується сама собою, нехай в житті завжди відбуваються яскраві, веселі, прекрасні події. А також бажаю вищого рівня і стилю, чудової краси та професіоналізму!
***
На роботі все в порядку –
План, дзвінки та календар.
Бо працює без упину
Наш чудовий секретар!
Щастя, радості, наснаги,
Хай в житті все буде так:
Без турбот, без зайвих стресів,
Хай душа цвіте, як мак!
***
Ви – мов сонце в кабінеті,
З вами все іде на лад.
Секретар – це справжнє серце
Всіх щоденних справ і дат.
Хай шанують вас і люблять,
І цінують щирий труд.
Хай завжди ваші старання
До вершин життя ведуть!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.