Міжнародний день секретаря вшановує діяльність працівників, які забезпечують злагоджену роботу офісів і організацій. Що цікаво, це свято заснували в США ще в середині XX століття. Під час Другої світової війни у Сполучених Штатах Америки бракувало професійних офісних працівників. Через це у 1942 році створили Національну асоціацію секретарів, завдяки якій у людей з'явилася можливість здобувати нові знання в галузі адміністрування. Згодом заснували Національний тиждень секретарів, у середу якого відзначали День цих фахівців.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Міжнародним днем секретаря у картинках, прозі й віршах.

Міжнародний день секретаря 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю секретарів з професійним святом! Хочу побажати вам успішної трудової діяльності в дружному колективі, досягнення поставлених цілей, незламного здоров'я, впевненості та стабільності сьогодні й завжди!

***

Вітаю з Міжнародним днем секретаря і хочу побажати не втрачати в роботі жодної дрібниці, завжди знати відповідь на будь-яке питання, домагатися блискучих результатів і в діяльності, і в житті. Нехай твій кожен ранок починається з натхнення, нехай кожен день несе з собою удачу і світлу радість.

***

Вас зі святом вітаємо щиро!

Ви нам робите стільки добра.

Хай життя буде сповнене миру,

А у справах панує весна!

Нехай кожен день ваш буде квітнуть,

Щоби сонце яскраво світило!

Ви – опора, надія, натхнення –

Як же з вами нам всім пощастило!

***

Секретар – це не посада,

Це – мистецтво і талант:

Все звести докупи може

Лише справжній діамант!

Так, це все про вас, звичайно,

І не треба сперечатись!

Тільки ви в змозі приборкать

Справи всі і не вагатись!

***

Зі святом, секретарі! Бажаю вам успіхів на трудовому полі. Нехай ваші усмішки, як візитні картки будь-якого офісу, завжди радо зустрічають відвідувачів і піднімають настрій. Керівництво ваше нехай завжди буде в хорошому настрої та не скупиться на позачергові премії. Відпусток вам бурхливих, неодмінно на Канарах. Щастя та удачі вам у всіх сферах життя!

***

Вітаю з Міжнародним днем секретаря і бажаю завжди знати, що де лежить і кому як відповісти. Нехай в роботі будь-яка купа справ легко вирішується сама собою, нехай в житті завжди відбуваються яскраві, веселі, прекрасні події. А також бажаю вищого рівня і стилю, чудової краси та професіоналізму!

***

На роботі все в порядку –

План, дзвінки та календар.

Бо працює без упину

Наш чудовий секретар!

Щастя, радості, наснаги,

Хай в житті все буде так:

Без турбот, без зайвих стресів,

Хай душа цвіте, як мак!

***

Ви – мов сонце в кабінеті,

З вами все іде на лад.

Секретар – це справжнє серце

Всіх щоденних справ і дат.

Хай шанують вас і люблять,

І цінують щирий труд.

Хай завжди ваші старання

До вершин життя ведуть!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.