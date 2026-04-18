Цьогоріч Провідна неділя припадає на 19 квітня за новоюліанським календарем. Детальніше про те, що не можна робити у цей день – читайте в нашому матеріалі.

Що не можна робити у Провідну неділю 2026?

У цей день не рекомендується гучно плакати та кричати на цвинтарі. Адже на Провідну неділю віряни мають ділитися з близькими радістю Воскресіння Христового, а не смутком. Також категорично не можна влаштовувати на могилах бенкети з алкоголем, оскільки кладовище є місцем молитви, а не застілля. Замість того, щоб залишати їжу чи напої безпосередньо на могилах, що часто приваблює тварин і птахів, краще віддати ці продукти нужденним або бідним.

19 квітня варто відкласти будь-яку важку фізичну працю, особливо ту, що стосується прибирання оселі, прання чи будівництва. Роботу на городі та в полі у цей день також вважають недоречною.

Окрім цього, Провідна неділя вимагає особливої чистоти помислів, тому суворо заборонено сваритися, лихословити, згадувати померлих поганими словами чи конфліктувати з рідними. Водночас священники Православної Церкви України просять відмовитися від традиції нести штучні пластикові квіти на цвинтар. Річ у тім, що вони не мають жодної духовної цінності та лише забруднюють навколишнє середовище. Тож краще принести живі рослини чи просто посадити квіти біля пам'ятника.

Провідна неділя 2026 / Фото Freepik

Традиції Провідної неділі в Україні