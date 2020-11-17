Раптова смерть Романа Віктюка розбила серця багатьох українських шанувальників театру. Культурні діячі вже висловлюють свій щирий жаль за режисером та не можуть повірити у те, що сталось.

Про смерть українського театрального режисера Романа Віктюка стало відомо 17 листопада. Чоловік помер у 84-річному віці від анемії головного мозку, викликаної ускладненнями від коронавірусу. Останні роки Віктюк жив та працював у Москві, де й відійшов у вічність.

До слова Помер знаменитий режисер Роман Віктюк

Жаль з приводу смерті українського митця висловили у Міністерстві культури та інформаційної політики України. Колектив установи співчуває рідним та близьким Віктюка, а також шанувальникам, які були прихильниками його творчості.

Колишній Міністр культури України та актор Євген Нищук зізнався, що цінує дружбу, яку йому довелось мати з Романом Віктюком і завжди був радий зустрічі та дзвінку від нього. Чоловік не може повірити у втрату режисера:

"Романе Григоровичу, дорогий наш… Як же так... Ми ж так мріяли, щоб ви зробили ще одну постановку у Львові… Під час нашої останньої телефонної розмови у вересні Ви жартували і сміялись, та казали, що після карантину обов'язково приїдете до рідної для Вас України… Я дуже за Вами сумуватиму… Вічна пам'ять.."

Варто знати Помер Роман Віктюк: біографія знаменитого режисера

Українсько-німецький драматург Павло Ар'є (Павло Алєксєєв) також попрощався у мережі з великим митцем: "Романе Григоровичу, гірко плачу за Вами. Прощавайте, цього разу назавжди".

Культурний менеджер та журналіст Володимир Бєглов назвав покійного режисера "Паном Мрійником", з чим погодились його підписники.