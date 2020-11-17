Внезапная смерть Романа Виктюка разбила сердца многих украинских поклонников театра. Культурные деятели уже выражают свое искреннее сожаление и не могут поверить в то, что произошло.

О смерти украинского театрального режиссера Романа Виктюка стало известно 17 ноября. Мужчина скончался в 84-летнем возрасте от анемии головного мозга, вызванной осложнениями от коронавируса. Последние годы Виктюк жил и работал в Москве, где и скончался.

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Соболезнования по поводу смерти украинского художника выразили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Коллектив учреждения сочувствует родным и близким Виктюка, а также людям, которые были поклонниками его творчества.

Бывший министр культуры Украины и актер Евгений Нищук признался, что ценит дружбу, которую ему довелось иметь с Романом Виктюком, и всегда был рад встрече и звонку от него. Мужчина не может поверить в потерю режиссера:

"Роман Григорьевич, дорогой наш... как же так... Мы же так мечтали, чтобы вы сделали еще одну постановку во Львове... Во время нашего последнего телефонного разговора в сентябре вы шутили и смеялись, и говорили, что после карантина обязательно приедете в родную для вас Украину... Я очень по вам буду скучать... Вечная память!".

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Украинско-немецкий драматург Павел Арье (Павел Алексеев) также попрощался в сети с великим художником: "Роман Григорьевич, горько плачу за вами. Прощайте, на этот раз навсегда".

Культурный менеджер и журналист Владимир Беглов назвал покойного режиссера "Господином Мечтателем", с чем согласились его подписчики.