Яку весну українцям напророкував львівський бабак Роман: неочікуваний прогноз

Сьогодні в Україні та світі відзначається День бабака. За традицією, гризунів витягують з нори, щоб дізнатися погоду на весну. Зазвичай це відбувається вранці.

Своїм прогнозом погоди вже поділився харківський бабак Тимко. Зокрема, тварина напророкувала українцям пізню весну. Тож, якщо вірити народним прикметам, зима протримається ще шість тижнів.

До теми Виліз чи не виліз: бабак Тимко спрогнозував погоду на весну

Прогноз погоди на весну від бабака Романа

Цікаво, що львівський бабак Роман, який мешкає у "Домівці врятованих тварин", дав зовсім інший прогноз. Гризун навіщував, що цього року в Україну весна прийде рано. Роман не побачив свою тінь, оскільки надворі була похмура погода.

Керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповів, що бабак живе у них всього два роки. До того Роман розважав відвідувачів торгового центру. Тому зараз тварині складно звикнути до природних умов. Зокрема, гризун боїться сильних морозів, тому ховається у клітку. Виходить лише тоді, коли на вулиці тепло.

У Львівському гідрометцентрі зазначили, що наступного тижня на Львівщині дійсно буде тепло – 6-11 градусів. Однак вже з 11 лютого українцям слід готуватися до 3-10 градусів морозу вночі.