Цікаво, що харківський бабак Тимко, який мешкає на дослідницькій біостанції Каразінського університету у селі Гайдари, уже прокинувся. Традиційно у гризуна запитали, коли українцям варто чекати на потепління, пише 24 Канал.

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Яку погоду спрогнозував бабак Тимко

Так, бабак-метеоролог Тимко прогнозує, що цього року зима протримається ще шість тижнів, тому на теплу погоду найближчим часом чекати не варто. Річ у тім, що сьогодні гризун не побачив свою тінь.

Також Тимко обрав символи, які допоможуть Україні перемогти у війні з Росією. Зокрема, це наш душ та терпіння, адже грузин одразу побіг до іграшки Ждуна. Цікаво, що до дня народження бабаку подарували торт.

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Зазначимо, що бабак Тимко також постраждав під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тварина родом з села Нестерівка, Харківської області, яке перебувало в окупації сім місяців. Українським захисникам вдалося звільнити населений пункт у вересні 2022 року. Окрім Тимка, окупацію пережили ще 38 бабаків. За гризунами наглядали двоє працівників біостанції Харківського університету імені Каразіна – Володимир та Галина.