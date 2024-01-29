Однак додаткових вихідних не буде, адже в Україні триває воєнний стан. Українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 лютого, а працюватимуть – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 та 29 лютого. Більше про те, які державні, професійні та міжнародні свята відзначатимемо в останній місяць зими, розповість 24 Канал.

Актуально Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

Календар вихідних на лютий

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь, День бабака.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

6 лютого – День безпеки в Інтернеті, Міжнародний день бармена.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

10 лютого – Китайський Новий рік.

11 лютого – День хворого.

13 лютого – Всесвітній День радіо.

14 лютого – День усіх закоханих, День комп'ютерника.

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак.

16 лютого – День єднання України.

17 лютого – День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти.

19 лютого – День Державного герба України.

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

24 лютого – початок повномасштабної війни Росії проти України.

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.