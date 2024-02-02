Интересно, что харьковский сурок Тимка, который живет на исследовательской биостанции Каразинского университета в селе Гайдары, уже проснулся. Традиционно у грызуна спросили, когда украинцам стоит ждать потепления, пишет 24 Канал.

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Какую погоду спрогнозировал сурок Тимка

Так, сурок-метеоролог Тимка прогнозирует, что в этом году зима продержится еще шесть недель, поэтому теплой погоды в ближайшее время ждать не стоит. Дело в том, что сегодня грызун не увидел свою тень.

Также Тимко выбрал символы, которые помогут Украине победить в войне с Россией. В частности, это наш душ и терпение, ведь животное сразу побежало к игрушке Ждуна. Интересно, что к 20-летию Дня сурка грызуну подарили торт.

"Тимко вырос в нашей семье – как член семьи. Он очень хороший, раньше приходил спать к нам в постель. Любит пить молоко и есть печенье",

– сказала смотрительница сурка Надежда Токарская в комментарии корреспондентке 24 Канала Анне Черненко.

Бабак Тимко спрогнозировал погоду на весну: смотрите видео 24 Канала

Отметим, что сурок Тимка также пострадал во время полномасштабного вторжения России в Украину. Животное родом из села Нестеровка, Харьковской области, которое находилось в оккупации семь месяцев. Украинским защитникам удалось освободить населенный пункт в сентябре 2022 года. Кроме Тимки, оккупацию пережили еще 38 сурков. За грызунами наблюдали двое работников биостанции Харьковского университета имени Каразина – Владимир и Галина.