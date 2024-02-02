Своим прогнозом погоды уже поделился харьковский сурок Тимко. В частности, животное предсказало украинцам позднюю весну. Поэтому, если верить народным приметам, зима продержится еще шесть недель.

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Прогноз погоды на весну от сурка Романа

Интересно, что львовский сурок Роман, который живет в "Доме спасенных животных", дал совсем другой прогноз. Грызун предсказал, что в этом году в Украину весна придет рано. Роман не увидел свою тень, поскольку на улице была пасмурная погода.

Руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский рассказал, что сурок живет у них всего два года. До того Роман развлекал посетителей торгового центра. Поэтому сейчас животному сложно привыкнуть к естественным условиям. В частности, грызун боится сильных морозов, поэтому прячется в клетку. Выходит только тогда, когда на улице тепло.

Во Львовском гидрометцентре отметили, что на следующей неделе на Львовщине действительно будет тепло – 6-11 градусов. Однако уже с 11 февраля украинцам следует готовиться к 3-10 градусам мороза ночью.