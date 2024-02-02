Своїм прогнозом погоди вже поділився харківський бабак Тимко. Зокрема, тварина напророкувала українцям пізню весну. Тож, якщо вірити народним прикметам, зима протримається ще шість тижнів.

До теми Виліз чи не виліз: бабак Тимко спрогнозував погоду на весну

Прогноз погоди на весну від бабака Романа

Цікаво, що львівський бабак Роман, який мешкає у "Домівці врятованих тварин", дав зовсім інший прогноз. Гризун навіщував, що цього року в Україну весна прийде рано. Роман не побачив свою тінь, оскільки надворі була похмура погода.

Керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський розповів, що бабак живе у них всього два роки. До того Роман розважав відвідувачів торгового центру. Тому зараз тварині складно звикнути до природних умов. Зокрема, гризун боїться сильних морозів, тому ховається у клітку. Виходить лише тоді, коли на вулиці тепло.

У Львівському гідрометцентрі зазначили, що наступного тижня на Львівщині дійсно буде тепло – 6-11 градусів. Однак вже з 11 лютого українцям слід готуватися до 3-10 градусів морозу вночі.