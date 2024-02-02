Річ у тім, що тварина не побачила свою тінь. Тому зимовий холод ще затягнеться, зазначає 24 Канал.

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Як з'явився День бабака

За часів Римської імперії 2 лютого люди святкували День їжака. Саме за поведінкою цієї тварини визначали, якою буде погода найближчим часом. Для цього потрібно було розбудити їжака та дивитися, чи побачить він свою тінь.

У Німеччині погоду передбачали борсуки, а вже у США – бабаки. Вперше це свято відзначали у штаті Пенсільванія у 1886 році. Зокрема, там проживає бабак, на ім'я Філ. Кожного року 2 лютого гризуна витягають з нори у місті Панксатоні. Тисячі людей виходять на вулиці, щоб дізнатися, яким буде прогноз.

Цікаво, що віщування Філа майже ніколи не збуваються. Хоча бабак є досить відомим у світі. Крім того, він має будиночок на Індичій горі, де й проживає. Особливо люди почали звертати увагу на прогнози гризуна, коли у 1993 році вийшов фільм "День бабака". Це американська комедія, режисером якої є Гарольд Реміс.