Ці 20 українських прізвищ вказують на бідність ваших предків: перевірте своє у списку

Життя простих українців століттями було сповнене випробувань. Тому існує окрема й досить велика група прізвищ, яка вказує на бідність наших предків.

Хтось не мав взуття або власної хати, а дехто – навіть гарного одягу. Детальніше про українські прізвища, які належали бідним людям – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Дивіться також Ознака високого IQ: 5 українських прізвищ, які в давнину давали лише найрозумнішим Які українські прізвища давали бідним людям? Босенко – 2488 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Це прізвище походить від слова "босий". Воно належало людям, яким не вистачало грошей навіть на взуття.

– 2488 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Це прізвище походить від слова "босий". Воно належало людям, яким не вистачало грошей навіть на взуття. Голик – 2843 власників. Таке родове ім'я утворене від слова "голий", що вказує на серйозні фінансові проблеми.

– 2843 власників. Таке родове ім'я утворене від слова "голий", що вказує на серйозні фінансові проблеми. Калюжний – 4181 носій.

– 4181 носій. Нетяга – 405 українців мають таке прізвище.

– 405 українців мають таке прізвище. Босак – 1527 носіїв. Це родове ім'я свідчить про відсутність взуття у людини.

– 1527 носіїв. Це родове ім'я свідчить про відсутність взуття у людини. Бурлака – 7276 носіїв. Таке прізвище давали людям, які не мали власної землі.

– 7276 носіїв. Таке прізвище давали людям, які не мали власної землі. Гета – 334 представники.

– 334 представники. Капара – 27 носіїв. Воно походить від слова "капарити", що означає "жити в злиднях".

– 27 носіїв. Воно походить від слова "капарити", що означає "жити в злиднях". Нужденко – 81 носій. Це прізвище належало людям, які постійно чогось потребували.

– 81 носій. Це прізвище належало людям, які постійно чогось потребували. Гетенко – 8 носіїв. Таке родове ім'я вважається доволі рідкісним в Україні.

– 8 носіїв. Таке родове ім'я вважається доволі рідкісним в Україні. Голиш – 639 представників в Україні.

– 639 представників в Україні. Голяк – 1527 носіїв. Це родове ім'я також вказує на скрутний майновий стан людини.

– 1527 носіїв. Це родове ім'я також вказує на скрутний майновий стан людини. Дерновий – 454 власники. Які прізвища вказують на бідність / Фото Magnific Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про прізвища, які вказують на страждання предків.