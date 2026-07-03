3 липня, 12:04
Ці 20 українських прізвищ вказують на бідність ваших предків: перевірте своє у списку
Життя простих українців століттями було сповнене випробувань. Тому існує окрема й досить велика група прізвищ, яка вказує на бідність наших предків.
Хтось не мав взуття або власної хати, а дехто – навіть гарного одягу. Детальніше про українські прізвища, які належали бідним людям – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
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Які українські прізвища давали бідним людям?
- Босенко – 2488 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Це прізвище походить від слова "босий". Воно належало людям, яким не вистачало грошей навіть на взуття.
- Голик – 2843 власників. Таке родове ім'я утворене від слова "голий", що вказує на серйозні фінансові проблеми.
- Калюжний – 4181 носій.
- Нетяга – 405 українців мають таке прізвище.
- Босак – 1527 носіїв. Це родове ім'я свідчить про відсутність взуття у людини.
- Бурлака – 7276 носіїв. Таке прізвище давали людям, які не мали власної землі.
- Гета – 334 представники.
- Капара – 27 носіїв. Воно походить від слова "капарити", що означає "жити в злиднях".
- Нужденко – 81 носій. Це прізвище належало людям, які постійно чогось потребували.
- Гетенко – 8 носіїв. Таке родове ім'я вважається доволі рідкісним в Україні.
- Голиш – 639 представників в Україні.
- Голяк – 1527 носіїв. Це родове ім'я також вказує на скрутний майновий стан людини.
- Дерновий – 454 власники.
Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про прізвища, які вказують на страждання предків.