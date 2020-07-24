День ангела Ольги: щирі привітання у прозі та віршах
24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги. День ангела Ольги або іменини – це день, коли прийнято вітати усіх дівчат, які носять це ім'я. Привітання з Днем Ольги у прозі та віршах – далі в матеріалі.
Ольга – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому у кожного точно є знайомі, друзі чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.
Читайте також День Ангела Ольги: красиві картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем ангела Ольги у прозі
Ти носиш ім'я великої княгині, ти — найвідважніша жінка, яка вміє створювати і берегти домашнє вогнище. Я від всього серця вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі кохання і жіночого щастя, нехай вони супроводжують тебе все твоє життя. Я пишаюся знайомством з такою великодушною людиною, доброю подругою, доброю матір'ю і розуміючою дружиною. Нехай цей день стане для тебе чудовою казкою, де героями будуть твої близькі та улюблені люди.
***
Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.
Привітання з Днем ангела Ольги у прозі
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
У цей радісний для нас день саме ти є іменинником.
Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг, ангел-хранитель, приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так ось, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров’я і успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!
Читайте також Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
***
Дорога моя Ольго! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз.
***
У цей день ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. А тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди був за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
***
Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в її житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел оберігав її кожен день, допомагав в будь-яких починаннях, освітлював життєвий шлях і, при потребі, прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна бути найкращим моїм другом, тому я бажаю, щоб ти знайшла підтримку не тільки на небі, але і тут, серед нас, твоїх друзів! З днем Ангела тебе!
***
День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді.
Привітання Ольги з іменинами у прозі українською мовою
Читайте також Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
Привітання з Днем ангела Ольги у віршах
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Красиві привітання з Днем ангела Ольги у віршах
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Читайте також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: дочко, ти моє дитя!
***
Твоє ім’я Ольга – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Хай Олю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Віршовані привітання Ольги з Днем ангела
***
Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб радість частіше була на порозі,
Бажаю чарівній привабливій Ользі!
Хай поруч з тобою твій Ангел летить,
Тебе вбереже від біди він повсюди,
І радість дарує тобі кожна мить,
Й Господня любов із тобою прибуде.