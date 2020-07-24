Цього дня церква згадує княгиню Ольгу, яка стала першою правителькою Київської Русі та прийняла християнську віру, інформує 24 канал.

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Ольгу вважають покровителькою православної віри. Завдяки її діяльності на Русі почали будувати храми, встановлювати хрести і знищувати язичницьку символіку.

За традицією, в день Ольги, 24 липня, потрібно молитися про втішення вдів, а також про зміцнення віри новоспечених християн. Свята Ольга допомагає вберегти себе та рідних від бід і негараздів, а молодим дівчатам вдало вийти заміж.