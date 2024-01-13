Найщиріші привітання зі Старим Новим роком: підбірка, яка сподобається кожному
Українці, вітаємо вас зі Старим Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, процвітання й успіху. Нехай оминають усі негаразди, а дні будуть наповнені усмішками й сміхом.
З нагоди свята 24 Канал публікує підбірку привітань у прозі, віршах та картинках. Надсилайте їх своїм рідним, друзям, колегам та знайомим.
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Старий Новий рік: привітання у віршах
Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні
Радісні проходять дні.
В день чарівний цей, січневий,
Миру я бажаю вам,
Вірте в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.
Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.
***
Нехай Старий Новий рік
До вас у дім ввійде,
Замети сміху принесе.
Веселощів, музики, віршів,
Цукерок і смачних пирогів.
Надій, успіхів і перемог
І доброти на багато років!
***
Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
Старий Новий добрий рік
Завітав на наш поріг.
Всім веселощів, достатку
Від душі він приберіг!
Побажаю вам у свято
Здійснень бажаних багато.
Жити рік у великім щасті
Та жаданому багатстві!
***
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
Старий Новий рік: привітання у прозі
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад – веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.
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Поспішаю привітати зі Старим Новим роком! Нехай він буде кращим за попередній і подарує вам та вашій сім’ї мир і злагоду, міцне здоров’я та фінансовий достаток. А нашій славній Україні – перемогу. З Новим роком!
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Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2024 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!
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Зі святом! Нехай Старий Новий рік принесе до твоєї хати багато усмішок, добра і світла. Нехай у душі панують гармонія, затишок та тепло. Бажаю щирого кохання, доброго достатку, міцного здоров’я та хороших людей у твоєму оточенні!
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У Старий Новий рік бажаю вам щастя, любові, здоров'я, сміху. Нехай усі біди залишаться позаду і більше ніколи вас не зачеплять. Бажаю, щоб цей рік засипав вас дорогоцінними подарунками та приніс безкрає море позитиву. Нехай усі ваші добрі надії збуваються!