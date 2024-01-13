З нагоди свята 24 Канал публікує підбірку привітань у прозі, віршах та картинках. Надсилайте їх своїм рідним, друзям, колегам та знайомим.

Корисно Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

Старий Новий рік: привітання у віршах

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні

Радісні проходять дні.

В день чарівний цей, січневий,

Миру я бажаю вам,

Вірте в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

***

Нехай Старий Новий рік

До вас у дім ввійде,

Замети сміху принесе.

Веселощів, музики, віршів,

Цукерок і смачних пирогів.

Надій, успіхів і перемог

І доброти на багато років!

Старий Новий рік в Україні / Фото forumsmile.com.ua

***

Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Старий Новий добрий рік

Завітав на наш поріг.

Всім веселощів, достатку

Від душі він приберіг!

Побажаю вам у свято

Здійснень бажаних багато.

Жити рік у великім щасті

Та жаданому багатстві!

***

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

Старий Новий рік в Україні / Фото "Твій світ"

Старий Новий рік: привітання у прозі

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад – веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.

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Поспішаю привітати зі Старим Новим роком! Нехай він буде кращим за попередній і подарує вам та вашій сім’ї мир і злагоду, міцне здоров’я та фінансовий достаток. А нашій славній Україні – перемогу. З Новим роком!

Старий Новий рік в Україні / Фото v24.com.ua

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Зі Старим Новим роком! Хай він стане для вас та вашої сім’ї щасливим. Хай сумні думки та образи залишаться у минулому. Бажаю, щоб 2024 рік дав можливість для розвитку та нових звершень та виділив час на міцні обійми із близькими!

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Зі святом! Нехай Старий Новий рік принесе до твоєї хати багато усмішок, добра і світла. Нехай у душі панують гармонія, затишок та тепло. Бажаю щирого кохання, доброго достатку, міцного здоров’я та хороших людей у твоєму оточенні!

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У Старий Новий рік бажаю вам щастя, любові, здоров'я, сміху. Нехай усі біди залишаться позаду і більше ніколи вас не зачеплять. Бажаю, щоб цей рік засипав вас дорогоцінними подарунками та приніс безкрає море позитиву. Нехай усі ваші добрі надії збуваються!

Старий Новий рік в Україні / Фото v24.com.ua