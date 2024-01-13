По случаю праздника 24 Канал публикует подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправляйте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым.

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Старый Новый год: поздравления в стихах

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні

Радісні проходять дні.

В день чарівний цей, січневий,

Миру я бажаю вам,

Вірте в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

***

Нехай Старий Новий рік

До вас у дім ввійде,

Замети сміху принесе.

Веселощів, музики, віршів,

Цукерок і смачних пирогів.

Надій, успіхів і перемог

І доброти на багато років!

Новый год в Украине / Фото forumsmile.com.ua

***

Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Старий Новий добрий рік

Завітав на наш поріг.

Всім веселощів, достатку

Від душі він приберіг!

Побажаю вам у свято

Здійснень бажаних багато.

Жити рік у великім щасті

Та жаданому багатстві!

***

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

Старый Новый год в Украине / Фото "Твой мир"

Старый Новый год: поздравления в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть весь год везет, пусть старые ошибки останутся в прошлом, пусть на новый лад – веселый и добрый начнется новая история твоей жизни. Желаю быть успешным человеком в новом году, желаю каждый день встречать в хорошем настроении и с крепким здоровьем.

***

Тороплюсь поздравить со Старым Новым годом! Пусть он будет лучше предыдущего и подарит вам и вашей семье мир и согласие, крепкое здоровье и финансовое состояние. А нашей славной Украине – победу. С Новым годом!

Старый Новый год в Украине / Фото v24.com.ua

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Со Старым Новым годом! Пусть он станет для вас и вашей семьи счастлив. Пусть печальные мысли и обиды останутся в прошлом. Желаю, чтобы 2024 год дал возможность для развития и новых свершений и выделил время на крепкие объятия с близкими!

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С праздником! Пусть Старый Новый год принесет в твой дом много улыбок, добра и света. Пусть в душе царят гармония, уют и тепло. Желаю искренней любви, хорошего достатка, крепкого здоровья и хороших людей в твоем окружении!

***

В Старый Новый год желаю вам счастья, любви, здоровья, смеха. Пусть все беды останутся позади и больше никогда вас не тронут. Желаю, чтобы этот год засыпал вас драгоценными подарками и принес бескрайнее море позитива. Пусть все ваши добрые надежды сбываются!

Старый Новый год в Украине / Фото v24.com.ua