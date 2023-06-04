Трійцю вважають однією із найбільших 12 подій у житті Ісуса Христа. У народі свято назвали Зеленими святами та воно має свої традиції, історію та прикмети. 24 Канал зібрав добірку привітань із Зеленими святами у прозі та віршах.
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Привітання із Зеленими святами у прозі
Зелені свята прийшли до нас ще з дохристиянських часів. Наші далекі пращури відзначали так початок літа. Українці напередодні Зелених свят «маять» оселі зеленню: гілочками берези, липи, тополі. Тож нехай в кожній оселі, в кожній хаті на Зелені свята пахне м`ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!
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Щиро вітаю вас, вашу родину та вашу церкву з одним з найвеличніших християнських свят – святом Трійці! У цей світлий день Святий Дух зійшов до апостолів, благословив їх нести у світ силу Христової віри й істини. Сходження Духу Святого на апостолів є днем становлення Християнської Церкви. Бажаю, щоб Дух Святий надихав всіх вас на добрі справи, наповнював серця любов'ю до ближніх, дарував кожному бажання виконувати Божу волю, ніс щастя від Бога і впевненість у майбутньому!
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Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Охоронці завжди були за спиною. Щоб прикрощі, печалі й негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в найкраще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому будинку. Добра вам і достатку!
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У це чудове свято побажай ближньому виконання надій! Високі бажання обов'язково здійсняться. Адже сьогодні на нас з особливою увагою дивиться свята Трійця. І значить – сили та турботи згори будуть потроєні. Троє святих є одним Богом. А багато людей – це одна людина. Бажаю тобі, щоб твої плани справдилися! Бажаю отримати благословення на наступний рік!
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Вітаю зі Святою Трійцею – святом всепереможної любові, віри та надії, без яких важко жити на землі. Нехай цей день принесе нам радість та благодать Божу. Порадіймо цьому святу і помолимося Господу. Нехай він допоможе вам у всіх ваших починаннях. Нехай ваше життя сповниться справжнім змістом, а душа здобуде свободу.
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Святої Трійці називають П'ятдесятницею, оскільки вона приходить на п'ятдесятий день після Великодня. Цього дня все навколо цвіте та оживає. У всіх церквах люди моляться і вогники свічок відображаються у щасливих очах парафіян. Я вітаю Вас зі святом, бажаю великого щастя, гарного кохання та мирного неба над головою. Нехай Ваше життя тече, як повна річка, нехай завжди в сім'ї буде достаток та панує спокій. Нехай добро буде довговічним у вашому житті, нехай вам у всьому щастить.
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Зі світлою Трійцею вас! Бажаю вам здоров'я міцного, настрою прекрасного, емоцій найпозитивніших! Нехай усі вас сьогодні радують: і колеги, і сусіди, і рідні, і друзі! Нехай з усіх боків летять приємні новини, розкішні подарунки, компліменти та теплі вітання! Живіть сто років у коханні та радості!
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Я стану рано вранці й, гладячи на світанок, помолюся за здоров'я рідних і улюблених. Я сьогодні в це святе свято, у бога попросити хочу, для вас усіх благ земних і великого здоров'я. Нехай завжди зберігає вас Господь, де б ви не були. Допомагає вам у роботі, збереже вас у дорозі, охоронить вас від бід і ворогів. Зі святом Святої Трійці.
Привітання із Зеленими святами у віршах
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають:
Із Зеленими святами
Щиро нас усіх вітають!
***
Зелені свята наступають,
Дівчата м`яту вже збирають,
Берізки – наче наречені,
І липоньки вже теж зелені,
Квітчаймо, друзі, всі оселі,
Зробімо ці свята веселі!
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
У світлий Трійці день я хочу побажати
Вам любові й добра, і печалі не знати.
Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес
І зберігає Божий син, що одного разу воскрес.
І під поглядом його, і під м’яким крилом
Благодать і спокій хай йдуть в кожен дім!
***
Озеленюємо оселі,
Щоби всі були веселі,
Бо давно вже у народі
Цей зелений колір в моді!
Все, що квітне й розквітає
Нашу душу звеселяє,
Хай несуть Зелені свята
Щастя й посмішок багато!
***
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!
***
У день Трійці святої
Ми побажати хочемо,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб віра ніколи
Не покидала вас,
І щоб ви завжди
Любили, як зараз!
***
На свято Трійці вам бажаю
Любові, радості, добра,
Хай миру й спокою без краю
Дарує літня вам пора!