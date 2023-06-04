Трійцю вважають однією із найбільших 12 подій у житті Ісуса Христа. У народі свято назвали Зеленими святами та воно має свої традиції, історію та прикмети. 24 Канал зібрав добірку привітань із Зеленими святами у прозі та віршах.

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Привітання із Зеленими святами у прозі

Зелені свята прийшли до нас ще з дохристиянських часів. Наші далекі пращури відзначали так початок літа. Українці напередодні Зелених свят «маять» оселі зеленню: гілочками берези, липи, тополі. Тож нехай в кожній оселі, в кожній хаті на Зелені свята пахне м`ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!

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Щиро вітаю вас, вашу родину та вашу церкву з одним з найвеличніших християнських свят – святом Трійці! У цей світлий день Святий Дух зійшов до апостолів, благословив їх нести у світ силу Христової віри й істини. Сходження Духу Святого на апостолів є днем становлення Християнської Церкви. Бажаю, щоб Дух Святий надихав всіх вас на добрі справи, наповнював серця любов'ю до ближніх, дарував кожному бажання виконувати Божу волю, ніс щастя від Бога і впевненість у майбутньому!

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Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Охоронці завжди були за спиною. Щоб прикрощі, печалі й негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в найкраще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому будинку. Добра вам і достатку!

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У це чудове свято побажай ближньому виконання надій! Високі бажання обов'язково здійсняться. Адже сьогодні на нас з особливою увагою дивиться свята Трійця. І значить – сили та турботи згори будуть потроєні. Троє святих є одним Богом. А багато людей – це одна людина. Бажаю тобі, щоб твої плани справдилися! Бажаю отримати благословення на наступний рік!

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Вітаю зі Святою Трійцею – святом всепереможної любові, віри та надії, без яких важко жити на землі. Нехай цей день принесе нам радість та благодать Божу. Порадіймо цьому святу і помолимося Господу. Нехай він допоможе вам у всіх ваших починаннях. Нехай ваше життя сповниться справжнім змістом, а душа здобуде свободу.

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Святої Трійці називають П'ятдесятницею, оскільки вона приходить на п'ятдесятий день після Великодня. Цього дня все навколо цвіте та оживає. У всіх церквах люди моляться і вогники свічок відображаються у щасливих очах парафіян. Я вітаю Вас зі святом, бажаю великого щастя, гарного кохання та мирного неба над головою. Нехай Ваше життя тече, як повна річка, нехай завжди в сім'ї буде достаток та панує спокій. Нехай добро буде довговічним у вашому житті, нехай вам у всьому щастить.

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Зі світлою Трійцею вас! Бажаю вам здоров'я міцного, настрою прекрасного, емоцій найпозитивніших! Нехай усі вас сьогодні радують: і колеги, і сусіди, і рідні, і друзі! Нехай з усіх боків летять приємні новини, розкішні подарунки, компліменти та теплі вітання! Живіть сто років у коханні та радості!

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Я стану рано вранці й, гладячи на світанок, помолюся за здоров'я рідних і улюблених. Я сьогодні в це святе свято, у бога попросити хочу, для вас усіх благ земних і великого здоров'я. Нехай завжди зберігає вас Господь, де б ви не були. Допомагає вам у роботі, збереже вас у дорозі, охоронить вас від бід і ворогів. Зі святом Святої Трійці.

Привітання із Зеленими святами у віршах

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають:

Із Зеленими святами

Щиро нас усіх вітають!

***

Зелені свята наступають,

Дівчата м`яту вже збирають,

Берізки – наче наречені,

І липоньки вже теж зелені,

Квітчаймо, друзі, всі оселі,

Зробімо ці свята веселі!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

У світлий Трійці день я хочу побажати

Вам любові й добра, і печалі не знати.

Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес

І зберігає Божий син, що одного разу воскрес.

І під поглядом його, і під м’яким крилом

Благодать і спокій хай йдуть в кожен дім!

***

Озеленюємо оселі,

Щоби всі були веселі,

Бо давно вже у народі

Цей зелений колір в моді!

Все, що квітне й розквітає

Нашу душу звеселяє,

Хай несуть Зелені свята

Щастя й посмішок багато!

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

У день Трійці святої

Ми побажати хочемо,

Щоб істинний спокій

На серці настав.

Щоб віра ніколи

Не покидала вас,

І щоб ви завжди

Любили, як зараз!

***

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує літня вам пора!