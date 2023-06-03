Ім'я Олена походить від давньогрецького імені Геліос – його вважали богом сонця. Тому це ім'я часто перекладають як "сонячне світло". 24 Канал підібрав найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі.
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Привітання з Днем ангела Олени у віршах
Життя – театр, і ми на сцені,
Роль у кожного своя.
Я хочу, щоб ти, Олена,
У житті примою була.
Кожен день, щоб став дебютом,
І завжди щоб був аншлаг,
Світ з тобою щохвилини
Кожен свій звіряє шаг!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Вітаю з іменинами Оленку,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Олені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Привітання з Днем ангела Олени / Фото ТСН
Привітання з Днем ангела Олени у прозі
Сьогодні, Оленко, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Олено, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!
***
Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.
***
Оленко, сьогодні твій день ангела – свято твого уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
***
Люба Оленко, вітаю з днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти, своєю чергою, не заставляв його за тебе червоніти.
***
Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!