Имя Елена произошло от древнегреческого имени Гелиос – его считали богом солнца. Поэтому это имя часто переводят как "солнечный свет". 24 Канал подобрал лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.
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Поздравления с Днем ангела Елены в стихах
Жизнь – театр, и мы на сцене,
Роль у каждого своя.
Я хочу, чтобы ты, Елена,
В жизни примой была.
Каждый день, чтобы стал дебютом,
И всегда чтобы был аншлаг,
Мир с тобой ежеминутно
Каждый свой сверяет шаг!
***
С Днем Ангела Елену я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человечную и простоту,
За доброе сердце и доброту
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
А Бог – человеческое благословение!
***
Твое имя Елена – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
Поздравляю с именинами Аленушку,
Желаю пусть исполнятся заветные мечты,
Чего не хватает – пусть прибудет,
Пусть в жизни все, что нужно, будет!
В доме пусть поселится изобилие,
Пусть в вазу ставит кто-то всегда букет ромашек,
Да будет хорошая судьба и любовь,
Счастливая улыбка и вечером, и с утра!
***
Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в домик,
Елене нашей все дары
Только высшего качества.
Улыбайся и радуйся
Целый год на крыльях грез!
Поздравление с Днем ангела Елены / Фото ТСН
Поздравление с Днем ангела Елены в прозе
Сегодня, Аленка, я хочу пожелать тебе всех благ и неземного счастья! Пусть твоя роскошная улыбка почаще появляется на твоих устах! Пусть каждый миг твоей жизни дарит тебе радость! Елена, оставайся такой же красивой и прекрасной, ведь ты рождена, чтобы сиять!
***
Прекрасная Елена, поздравляю тебя от всего сердца! Пожелаю тебе веселых нот жизни и успешных достижений, большой страстной любви и небывалого счастья в жизни. Будь всегда такой же очаровательной, веселой, доброй, загадочной, красивой и неповторимой.
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Аленка, сегодня твой день ангела – праздник твоего внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть своими глазами, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
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Дорогая Аленка, поздравляю с днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставляла его краснеть за тебя.
***
Аленка, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, воплощения всех мечтаний и достижения целей. Да будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, надежд и впечатлений! Ты – удивительная, всего тебе лучшего!