Зворушливі привітання з Днем святого Валентина для хлопця: щирі слова у картинках і прозі
- 24 Канал підготував привітання з Днем святого Валентина у картинках і прозі для хлопця.
- У статті наведено приклади щирих слів та побажань для коханого на День святого Валентина.
До Дня святого Валентина залишилося не так багато часу. Якщо ви хочете, щоб коханий перечитував ваше повідомлення весь день, то спробуйте йому надіслати перевірені фрази, які працюють краще за будь-який подарунок.
24 Канал підготував привітання з Днем святого Валентина у картинках і прозі, які ви можете відправити своєму коханому.
Цікаво Нехай любов зігріває серця: щирі привітання з Днем святого Валентина у віршах і картинках
День святого Валентина 2026: привітання у картинках і прозі для хлопця
Вітаю з Днем святого Валентина! Коханий, нехай удача завжди тримає тебе під своїм крилом, а спокій для душі та серця ти завжди знайдеш поруч мене. Міцно обіймаю, пристрасно цілую – кохаю тебе!
***
З Днем закоханих, з Днем святого Валентина! Сьогодні день, коли говорити про свої почуття можна і потрібно всюди, у будь-яку вільну хвилину – тож я радію, що можу казати про них тобі. Вітаю тебе й бажаю, аби життєва стежка наша була розлогою та прямою! Нехай незгоди обходять нас, але якщо такі траплятимуться – знай, що я буду поряд. Кохаю тебе!
***
Вітаю тебе з Днем усіх закоханих і хочу побажати, щоб наша любов змогла подолати всі життєві труднощі, щоб твоя сила забезпечувала гармонію в нашому будинку і щасливий затишок. Я тебе люблю і завжди буду поруч.
***
Вітаю тебе з Днем святого Валентина! Твоя турбота і ніжність заряджають мене щодня! Нехай наша любов щороку міцнішає і квітне!
***
З Днем святого Валентина, коханий! Мрію, аби ми якнайшвидше побачилися і я сказала тобі найважливіші слова наживо. Люблю тебе понад усе.
***
З Днем святого Валентина, коханий! Ти найпрекрасніший на всій Землі. Твої турбота, мужність, ніжність і увага роблять мене щасливою! Кожною клітинкою тягнуся до тебе і ціную кожну хвилину, проведену разом. Обожнюю тебе і дуже люблю!
***
З Днем святого Валентина, мій дорогий коханий. Бажаю, щоб солодкі наші ночі і пристрасні наші зустрічі дарували тобі відчуття невагомості і відчуття щастя. Милий мій, нехай наша лав-сторі не має кінця, нехай в нашій казці буде ще багато романтичних, дивовижних, веселих, незабутніх побачень.
***
Коли ми познайомилися з тобою, я зрозуміла, що ти – саме той, хто мені потрібен. Я досі дихаю тобою і настільки сильно люблю тебе, що навіть складно уявити. Коханий, знай, що для мене ти дуже важливий, і я хочу бути з тобою завжди.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.