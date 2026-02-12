24 Канал підготував гарні привітання з Днем святого Валентина у віршах і картинках. Нагадайте своїм рідним і близьким про свої теплі почуття.

День святого Валентина 2026: привітання у картинках і віршах

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш у твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу.

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліше відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай у День закоханих мій поцілунок!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А ввечері – дарунки!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.