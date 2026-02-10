У цей час ми маємо чудову нагоду зупинитися у швидкому ритмі буденності й приділити увагу тим, хто робить наше життя особливим. Суть цього свята не вимірюється вартістю подарунків чи розміром букетів. Адже найцінніше, що ми можемо дарувати одне одному – час та щирі емоції.

З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем святого Валентина у картинках і листівках. Нехай 14 лютого для вас стане приводом відкрити своє серце та поділитися теплом. Не бійтеся говорити про свої почуття, робити приємні сюрпризи та мріяти. І найголовніше – нехай не лише у свято, а й кожного дня ваше життя буде сповнене пристрасті, натхнення та взаємної любові.

День святого Валентина 2026: картинки-привітання

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

