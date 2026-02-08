Парфуми завжди були класикою, але парні аромати до Дня закоханих – вже зовсім інший рівень близькості. Вони створюють навколо пари спільну ауру, де два різні запахи звучать в унісон і без слів розповідають історію кохання, пише видання Vogue. Детальніше про ідеальні парні комбінації ароматів – читайте в матеріалі.

Ідеальні пари ароматів до Дня святого Валентина 2026

Prada

Ця пара створена для тих, хто цінує стиль та не боїться сміливих рішень. Жіночий Paradoxe Radical Essence – справжня загадка, де класична квіткова ніжність неролі та апельсинового цвіту раптово зустрічається з горіховою нотою фісташок. Це елітна композиція, що інтригує з першого подиху, йдеться на сайті Prada.

Водночас її ідеально доповнює чоловіча новинка 2025 року – Paradigme. Цей східно-деревний аромат стартує свіжістю калабрійського бергамоту, переходить у шляхетні ноти герані й завершується теплим, димним шлейфом з дерева гуаяк та бензоїну.

Narciso Rodriguez та Calvin Klein

Цей дует підійде парі, яка понад усе цінує щирість, близькість та природність. Жіночий For Her Pure Musc Blanc від Narciso Rodriguez огортає шкіру, наче дорога шовкова білизна, зауважує сайт Narciso Rodriguez. Спершу ви відчуваєте світлий жасмин, який пізніше плавно розчиняється у фірмовому, м'якому мускусі, залишаючи оксамитовий слід кедра та ванілі.

Ідеальною парою для цього аромату стане легендарний CK One від Calvin Klein. Він додає енергії завдяки соковитому вибуху ананаса, папайї та цитрусових, але в серці має ту саму притягальну мускатну глибину. Це аромати, якими хочеться дихати в обіймах одне одного.

Dolce&Gabbana

Цей дует ароматів створений для пар, які люблять бути в центрі уваги. На сайті Dolce&Gabbana зазначається, що версія The One Gold Intense одразу привертає увагу іскристим рожевим перцем, який плавно перетікає у чуттєве серце з жасмину, а завершується все затишними обіймами солодкої ванілі.

Цю насичену східну казку ідеально підхоплює аромат The One for Men, який грає на красивих контрастах. Так, спочатку він бадьорить свіжістю грейпфрута і травами, а згодом розкриває свою справжню чоловічу сутність через глибокі, теплі ноти тютюну. Разом ці аромати звучать дорого і статусно, створюючи навколо закоханих атмосферу вечірньої елегантності.

Mugler

Якщо ваші почуття схожі на вибух емоцій, то зверніть увагу на цю пару. Адже такі аромати просто неможливо забути. Жіноча новинка Angel Fantasm – справжня мрія ласунки, що миттєво переносить у тропіки завдяки соковитому ананасу та ніжному кокосу, які розчиняються в густому ароматі ванілі, підкреслює сайт Mugler.

Ідеальною парою для нього можна назвати легендарний чоловічий A*MEN, який вражає своєю сміливістю. Тут прохолодна м'ята несподівано зустрічається з теплом домашньої карамелі, меду та міцної кави. Обидві композиції поєднує фірмова нота пачулі, тому разом вони утворюють неймовірно стійкий і "смачний" шлейф, який огортає вас з головою.

Trussardi та Ferragamo

Для тих, хто шукає щось справді оригінальне та вишукане, ідеальним вибором стане цей італійський тандем. Жіночий Ruby Red від Trussardi вміє дивувати, адже в ньому цікаво переплелися пікантні ноти помідора та мандарина, які поступово поступаються місцем квітам і м'якій, приємній на дотик замші.

А у чоловічому Sublime Leather від Ferragamo брутальні шкіряні акорди пом'якшені приємною солодкістю яблука, кориці та какао. У цьому дуеті ніжна жіноча замша зустрічається з харизмою дорогої чоловічої шкіри, створюючи дуже стильний і глибокий союз для сучасної пари.

Які парфуми можна подарувати на День святого Валентина?