Парфюмы всегда были классикой, но парные ароматы ко Дню влюбленных – уже совсем другой уровень близости. Они создают вокруг пары общую ауру, где два разных запаха звучат в унисон и без слов рассказывают историю любви, пишет издание Vogue. Подробнее об идеальных парных комбинациях ароматов – читайте в материале.

Смотрите также Пахнут на миллион, а стоят копейки: 6 бюджетных парфюмов, которые собирают множество комплиментов

Идеальные пары ароматов ко Дню святого Валентина 2026

Prada

Эта пара создана для тех, кто ценит стиль и не боится смелых решений. Женский Paradoxe Radical Essence – настоящая загадка, где классическая цветочная нежность нероли и апельсинового цвета внезапно встречается с ореховой нотой фисташек. Это элитная композиция, интригующая с первого вздоха, говорится на сайте Prada.

В то же время ее идеально дополняет мужская новинка 2025 года – Paradigme. Этот восточно-древесный аромат стартует свежестью калабрийского бергамота, переходит в благородные ноты герани и завершается теплым, дымным шлейфом из дерева гуаяк и бензоина.

Narciso Rodriguez и Calvin Klein

Этот дуэт подойдет паре, которая больше всего ценит искренность, близость и естественность. Женский For Her Pure Musc Blanc от Narciso Rodriguez окутывает кожу, как дорогое шелковое белье, замечает сайт Narciso Rodriguez. Сначала вы чувствуете светлый жасмин, который позже плавно растворяется в фирменном, мягком мускусе, оставляя бархатный след кедра и ванили.

Идеальной парой для этого аромата станет легендарный CK One от Calvin Klein. Он добавляет энергии благодаря сочному взрыву ананаса, папайи и цитрусовых, но в сердце имеет ту же притягательную мускатную глубину. Это ароматы, которыми хочется дышать в объятиях друг друга.

Dolce&Gabbana

Этот дуэт ароматов создан для пар, которые любят быть в центре внимания. На сайте Dolce&Gabbana отмечается, что версия The One Gold Intense сразу привлекает внимание искрящимся розовым перцем, который плавно перетекает в чувственное сердце из жасмина, а завершается все уютными объятиями сладкой ванили.

Эту насыщенную восточную сказку идеально подхватывает аромат The One for Men, который играет на красивых контрастах. Так, сначала он бодрит свежестью грейпфрута и травами, а впоследствии раскрывает свою истинную мужскую сущность через глубокие, теплые ноты табака. Вместе эти ароматы звучат дорого и статусно, создавая вокруг влюбленных атмосферу вечерней элегантности.

Mugler

Если ваши чувства похожи на взрыв эмоций, то обратите внимание на эту пару. Ведь такие ароматы просто невозможно забыть. Женская новинка Angel Fantasm – настоящая мечта сладкоежки, мгновенно переносит в тропики благодаря сочному ананасу и нежному кокосу, которые растворяются в густом аромате ванили, подчеркивает сайт Mugler.

Идеальной парой для него можно назвать легендарный мужской аромат A*MEN, который поражает своей смелостью. Здесь прохладная мята неожиданно встречается с теплом домашней карамели, меда и крепкого кофе. Обе композиции объединяет фирменная нота пачули, поэтому вместе они образуют невероятно стойкий и "вкусный" шлейф, который окутывает вас с головой.

Trussardi и Ferragamo

Для тех, кто ищет что-то действительно оригинальное и изысканное, идеальным выбором станет этот итальянский тандем. Женский Ruby Red от Trussardi умеет удивлять, ведь в нем интересно переплелись пикантные ноты помидора и мандарина, которые постепенно уступают место цветам и мягкой, приятной на ощупь замши.

А в мужском Sublime Leather от Ferragamo брутальные кожаные аккорды смягчены приятной сладостью яблока, корицы и какао. В этом дуэте нежная женская замша встречается с харизмой дорогой мужской кожи, создавая очень стильный и глубокий союз для современной пары.

Какие духи можно подарить на День святого Валентина?