Якщо ви шукаєте прості, але влучні слова для своєї другої половинки, то 24 Канал підготував короткі привітання з Днем святого Валентина. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть коханій людині 14 лютого.

День святого Валентина 2026: короткі привітання у прозі

Бажаю кохання, розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність. Щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які цілували б і душа, яка любила б. Даруйте кохання і отримуйте. З Днем святого Валентина!

З Днем усіх закоханих! Нехай святий Валентин нагадає про прекрасні, дорогі та єдині половинки. Кохайте і будьте коханими! Взаємності та розуміння!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

Вітаю з Днем святого Валентина і бажаю, щоб кохання завжди жило у твоєму серці, щоб на душі було тепло і радісно, щоб у житті все вдавалося, щоб поряд завжди була потрібна та кохана людина.

Вітаю із Днем святого Валентина! Бажаю із почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу та діяльність, своє життя та себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

Ти знаєш, чому День закоханих взимку? Та тому що всі закохані горять від любові і їм потрібно охолодитися. Люблю тебе до безтями і надсилаю ці привітання з Днем святого Валентина!

З днем закоханих вітаю тебе, і хочу, щоб в дорозі твоїй, ні кінця не знайшлося, ні краю для щасливих і радісних днів. Прийми мої щирі привітання з Днем Валентина!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

Коханий, в день Валентина з ароматом троянд хочу вдихнути твою ніжність, насолодитися любов'ю, потонути в твоїх теплих обіймах. Хочу, щоб ти ніколи не розтратив ніжності, придбав лише мудрість у відносинах, зберіг нашу любов на довгі роки.

Кохаю тебе більше, ніж улюблену пасту з нашого улюбленого ресторану. А це, повір, багато про що говорить. Ти ж мене знаєш.

Нехай це свято наповнить твоє серце світлом, ніжністю та радістю! Бажаю тобі закоханих очей, теплих слів і приємних несподіванок. Нехай любов буде джерелом натхнення та сили, нехай кожен день дарує відчуття щастя та гармонії!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.