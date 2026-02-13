24 Канал подготовил поздравления с Днем святого Валентина в картинках и прозе, которые вы можете отправить своему любимому.

День святого Валентина 2026: поздравления в картинках и прозе для парня

Поздравляю с Днем святого Валентина! Любимый, пусть удача всегда держит тебя под своим крылом, а покой для души и сердца ты всегда найдешь рядом меня. Крепко обнимаю, страстно целую – люблю тебя!

***

С Днем влюбленных, с Днем святого Валентина! Сегодня день, когда говорить о своих чувствах можно и нужно везде, в любую свободную минуту – поэтому я радуюсь, что могу говорить о них тебе. Поздравляю тебя и желаю, чтобы жизненная тропа наша была широкой и прямой! Пусть невзгоды обходят нас, но если такие будут случаться – знай, что я буду рядом. Люблю тебя!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Поздравляю тебя с Днем всех влюбленных и хочу пожелать, чтобы наша любовь смогла преодолеть все жизненные трудности, чтобы твоя сила обеспечивала гармонию в нашем доме и счастливый уют. Я тебя люблю и всегда буду рядом.

***

Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Твоя забота и нежность заряжают меня каждый день! Пусть наша любовь каждый год крепнет и процветает!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем святого Валентина, любимый! Мечтаю, чтобы мы как можно быстрее увиделись и я сказала тебе самые важные слова вживую. Люблю тебя больше всего на свете.

***

С Днем святого Валентина, любимый! Ты самый прекрасный на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем святого Валентина, мой дорогой любимый. Желаю, чтобы сладкие наши ночи и страстные наши встречи дарили тебе ощущение невесомости и ощущение счастья. Милый мой, пусть наша лав-стори не имеет конца, пусть в нашей сказке будет еще много романтических, удивительных, веселых, незабываемых свиданий.

***

Когда мы познакомились с тобой, я поняла, что ты – именно тот, кто мне нужен. Я до сих пор дышу тобой и настолько сильно люблю тебя, что даже сложно представить. Любимый, знай, что для меня ты очень важен, и я хочу быть с тобой всегда.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.