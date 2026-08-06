Якщо хочете красиво привітати близьких, 24 Канал підготував добірку теплих побажань на Яблучного Спаса на будь-який смак.

Привітання з Яблучним Спасом своїми словами

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у вашому домі завжди буде затишно, на серці – спокійно, а поруч будуть люди, з якими хочеться ділити і свята, і будні. Бажаю міцного здоров'я, добрих новин, миру та Божого благословення. Нехай кожен день приносить радість і нові приводи усміхатися.

Щиро вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Господь оберігає вас і вашу родину, дарує здоров'я, сили та душевний спокій. Бажаю, щоб у домі завжди панували достаток, взаєморозуміння й любов, а кожен новий день починався з добрих новин і закінчувався вдячністю.

Зі святом Преображення Господнього! Бажаю, щоб життя було таким же щедрим, як цьогорічний урожай, а серце – таким же теплим, як серпневе сонце. Нехай поруч завжди будуть найрідніші люди, а в домі панують мир, затишок і щастя. Бережіть себе та цінуйте кожну мить.

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваше життя більше тепла, віри та надії. Бажаю, щоб усі тривоги залишилися позаду, а попереду були лише щасливі моменти, сімейний затишок, міцне здоров'я й мирне небо над головою. Нехай добро завжди повертається до вас сторицею.

Картинки з Яблучним Спасом та Преображенням Господнім



Картинки з Яблучним Спаса 2026 / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання з Преображення Господнім в картинках / Фото Колаж 24 Каналу





З Яблучним Спасом картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу



А якщо святковий настрій уже є, залишилося лише поділитися ним із близькими. Для цього ми підготували добірку щирих привітань із Яблучним Спасом.



