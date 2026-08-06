Якщо хочете красиво привітати рідних, друзів чи колег, 24 Канал зібрав найкращі побажання на Яблучного Спаса.

Привітання з Яблучним Спасом на українській мові

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На гілках яблука дозріли,

Промінням сонця їх зігріло.

Хай Спас приносить вам добро,

І в серці буде лиш тепло!

***

Яблучний Спас - це диво природи,

Це - чисті помисли в наших думках.

Бажаю любові, достатку, свободи,

Щоб щастя текло, як медова ріка.

***

Яблучний Спас на поріг ступає -

Нехай добро вас не минає!

Хай Бог благословить ваш дім

І щастя буде рідним всім!

***

Яблучко стигле - символ добра,

Нехай не знаєте ви зла.

Хай день Преображення несе

Надію, що вас зцілить і спасе!



***

Зі Спасом Яблучним вітаю,

Здоров'я й миру вам бажаю!

Хай в дім заходить щастя й ласка,

А кожен день — мов світла казка.



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З Яблучним Спасом щиро вітаю,

Миру і радості в серці бажаю.

Хай буде медовим і сонячним час,

А Бог береже вашу родину і вас!

Картинки з Яблучним Спасом на українській мові



Привітання з Яблучним Спаса / Фото Колаж 24 Каналу





Листівка з Яблучним Спасом / Фото Колаж 24 Каналу





Картинки з Яблучним Спасом 6 серпня





Привітання з Яблучним Спасом українською / Фото Колаж 24 Каналу



Якщо хочете привітати близьких красиво й без банальних фраз, загляньте в нашу добірку привітань із Яблучним Спасом – там знайдуться слова для кожного.



