Если вы хотите красиво поздравить родных, друзей или коллег, 24 Канал собрал лучшие поздравления с Яблочным Спасом.
Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке
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На гілках яблука дозріли,
Промінням сонця їх зігріло.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Хай Спас приносить вам добро,
І в серці буде лиш тепло!
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Яблучний Спас - це диво природи,
Це - чисті помисли в наших думках.
Бажаю любові, достатку, свободи,
Щоб щастя текло, як медова ріка.
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Яблучний Спас на поріг ступає -
Нехай добро вас не минає!
Хай Бог благословить ваш дім
І щастя буде рідним всім!
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Яблучко стигле - символ добра,
Нехай не знаєте ви зла.
Хай день Преображення несе
Надію, що вас зцілить і спасе!
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Зі Спасом Яблучним вітаю,
Здоров'я й миру вам бажаю!
Хай в дім заходить щастя й ласка,
А кожен день — мов світла казка.
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З Яблучним Спасом щиро вітаю,
Миру і радості в серці бажаю.
Хай буде медовим і сонячним час,
А Бог береже вашу родину і вас!
Картинки с Яблочным Спасом на украинском языке
Поздравления с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала
Открытка с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала
Картинки с Яблочным Спасом 6 августа
Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала
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