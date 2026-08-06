Если вы хотите красиво поздравить родных, друзей или коллег, 24 Канал собрал лучшие поздравления с Яблочным Спасом.

Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке

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На гілках яблука дозріли,

Промінням сонця їх зігріло.

Хай Спас приносить вам добро,

І в серці буде лиш тепло!

***

Яблучний Спас - це диво природи,

Це - чисті помисли в наших думках.

Бажаю любові, достатку, свободи,

Щоб щастя текло, як медова ріка.

***

Яблучний Спас на поріг ступає -

Нехай добро вас не минає!

Хай Бог благословить ваш дім

І щастя буде рідним всім!

***

Яблучко стигле - символ добра,

Нехай не знаєте ви зла.

Хай день Преображення несе

Надію, що вас зцілить і спасе!



***

Зі Спасом Яблучним вітаю,

Здоров'я й миру вам бажаю!

Хай в дім заходить щастя й ласка,

А кожен день — мов світла казка.

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З Яблучним Спасом щиро вітаю,

Миру і радості в серці бажаю.

Хай буде медовим і сонячним час,

А Бог береже вашу родину і вас!

Картинки с Яблочным Спасом на украинском языке



Поздравления с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала





Открытка с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала





Картинки с Яблочным Спасом 6 августа





Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала



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