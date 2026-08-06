Якщо не знаєте, що написати у святковому повідомленні, 24 Канал зібрав найкращі привітання.
Привітання з Яблучним Спасом на українській мові вірші
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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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З рум’яним яблуком зайшов до хати Спас,
Преображенська зірка в небі сяє,
Хай Божа Благодать зійде на вас,
Хай щастя вас в цей день благословляє!
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З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
З Яблучним Спасом картинки українською
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З Преображенням вітаю,
Радості тобі бажаю!
Щоб яблук повні були жмені,
І купу грошей у кишені!
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Яблуком медовим пригощайтесь, люди
Це дарунок Божий у святковий час.
Злагода і єдність хай між нами буде,
І любов Господня благословить нас.
З Яблучним Спасом!
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З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
Картинки з Яблучним Спаса
Листівка з Яблучним Спасом / Фото Колаж 24 Каналу
Вітання зі Спасом картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу
Вітання з Яблучним Спасом в картинках / Фото Колаж 24 Каналу
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