Если не знаете, что написать в праздничном сообщении, 24 Канал собрал лучшие поздравления.

Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке в стихах

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

З рум’яним яблуком зайшов до хати Спас,

Преображенська зірка в небі сяє,

Хай Божа Благодать зійде на вас,

Хай щастя вас в цей день благословляє!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

З Яблучним Спасом картинки українською



***

З Преображенням вітаю,

Радості тобі бажаю!

Щоб яблук повні були жмені,

І купу грошей у кишені!



***

Яблуком медовим пригощайтесь, люди

Це дарунок Божий у святковий час.

Злагода і єдність хай між нами буде,

І любов Господня благословить нас.

З Яблучним Спасом!



***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Картинки с Яблочным Спасом



Открытка с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления со Спасом: картинки на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Яблочным Спасом в картинках / Фотоколлаж 24 Канала



Если же вы еще ищете красивые пожелания к Яблочному Спасу, обязательно загляните в нашу подборку искренних поздравлений для родных, друзей и коллег.