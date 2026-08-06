Если не знаете, что написать в праздничном сообщении, 24 Канал собрал лучшие поздравления.
Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке в стихах
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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
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З рум’яним яблуком зайшов до хати Спас,
Преображенська зірка в небі сяє,
Хай Божа Благодать зійде на вас,
Хай щастя вас в цей день благословляє!
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З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
З Яблучним Спасом картинки українською
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З Преображенням вітаю,
Радості тобі бажаю!
Щоб яблук повні були жмені,
І купу грошей у кишені!
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Яблуком медовим пригощайтесь, люди
Це дарунок Божий у святковий час.
Злагода і єдність хай між нами буде,
І любов Господня благословить нас.
З Яблучним Спасом!
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З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
Картинки с Яблочным Спасом
Открытка с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления со Спасом: картинки на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления с Яблочным Спасом в картинках / Фотоколлаж 24 Канала
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