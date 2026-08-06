Если вы хотите красиво поздравить близких, 24 Канал подготовил подборку теплых пожеланий к Яблочному Спасу на любой вкус.

Поздравления с Яблочным Спасом своими словами

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в вашем доме всегда будет уютно, на душе – спокойно, а рядом будут люди, с которыми хочется делить и праздники, и будни. Желаю крепкого здоровья, хороших новостей, мира и Божьего благословения. Пусть каждый день приносит радость и новые поводы для улыбки.

Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Господь хранит вас и вашу семью, дарует здоровье, силы и душевный покой. Желаю, чтобы в доме всегда царили достаток, взаимопонимание и любовь, а каждый новый день начинался с хороших новостей и заканчивался благодарностью.

С праздником Преображения Господня! Желаю, чтобы жизнь была такой же щедрой, как урожай этого года, а сердце – таким же теплым, как августовское солнце. Пусть рядом всегда будут самые родные люди, а в доме царят мир, уют и счастье. Берегите себя и цените каждый миг.

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь больше тепла, веры и надежды. Желаю, чтобы все тревоги остались позади, а впереди были только счастливые моменты, семейный уют, крепкое здоровье и мирное небо над головой. Пусть добро всегда возвращается к вам сторицей.

Картинки с Яблочным Спасом и Преображением Господним



Картинки с Яблочным Спасом 2026 / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Преображением Господним в картинках / Фотоколлаж 24 Канала





Картинки к Яблочному Спасу на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала



А если праздничное настроение уже наступило, осталось только поделиться им с близкими. Для этого мы подготовили подборку искренних поздравлений с Яблочным Спасом.