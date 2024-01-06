Добірка найкрасивіших привітань у прозі та віршах зі світлим святом Водохреща
Сьогодні відзначається світле свято – Водохреще. Християни згадують, як Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. В цей день люди традиційно йдуть до церкви та святять воду.
Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх з Водохрещем. Бажаємо вашому дому миру, затишку, тепла, добробуту та спокою. Нехай добро зігріває серце кожного! З нагоди свята публікуємо добірку привітань у прозі, віршах та картинках.
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Привітання з Водохрещем у віршах
Нехай на Хрещення водичка
Змиє усі тривоги з личка,
А з тіла змиє всі хвороби,
Здоров’я, щоб було нівроку!
Нехай Господь благословляє,
У добрих справах помагає.
Бадьорість – тілу, сила – духу,
В житті хай буде біла смуга!
***
Сьогодні світле свято,
Сьогодні Божий день.
Хрещення Господнє –
Радість всім!
Поспішаю я вас привітати,
І щастя побажати.
Щоб були ви здорові,
І діти, і рідня.
І нехай удача з вами,
Разом по дорозі йде.
Нехай вас береже Господь,
Від усіх негараздів!
***
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
***
Хрещення Господнє – велике свято,
Хай принесе вам віри багато.
Щоб ніколи рідних не цурались,
Від Божих заповідей не відмовлялись.
Хай світло в вашу душу прийде,
Усе важливе серце осягне.
Хай єднається кожна родина,
Бо сьогодні святкова днина!
***
З Хрещенням Господнім вас,
Нехай Бог благословляє.
Нехай на вчинки вірні
По життю наставляє!
Оберігає від негараздів,
Дарує сил і щастя.
Своїм захистом обійде
І відведе негоди!
Любові, здоров'я, краси,
Всіх благ земних на світі.
І тільки віри в доброту
І миру на планеті!
Привітання з Водохрещем у прозі
Нехай повниться твій дім святом і хорошим настроєм. Нехай і не сниться печаль, не турбують негаразди, а Бог дарує безмірне щастя. Так багато хочу я тобі побажати, але найголовніше: будь мудрим і сильним, як ангел небесний, і для рідних будь добрим і чесним. Нехай Господь благословляє на добрі справи та рукою направляє на шлях праведний. Ти Йому за це вірою і добром служи. З Хрещенням Господнім!
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Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Дух Святий оберігає вас й благословить на добрі справи, а краплинки кришталевої освяченої води зміцнять віру, надію, любов і дадуть упевненості в завтрашньому дні!
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З Хрещенням вітаю! Бажаю, щоб Бог надійно охороняв твою сім’ю і життя від усіх напастей. Нехай біди оминають долю. Нехай серце не зачерствіє від жорстокості цього світу. Залишайся такою ж доброю і відкритою людиною. Нехай у твій будинок приходять тільки приємні новини та бажані гості!
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Сердечно вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Сьогоднішній день – це дар Божої благодаті та щирої молитви. З молитвою на устах і в серці й з думками про те, які наші дії приведуть до очищення від гріхів і до духовного зростання, зробимо крок ми в водохресну воду, як ступив колись у води Йордану Ісус Христос. Щиро бажаю всім через велику водохресну святиню зміцнити свою віру, очистити серця і помисли та знайти благодать Богоявлення!
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З Хрещенням Господнім! Кохання, добробуту, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.