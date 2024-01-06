Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех с Крещением. Желаем вашему дому мира, уюта, тепла, благополучия и спокойствия. Пусть добро согревает сердце каждого! По случаю праздника публикуем подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках.
Кстати говоря Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года
Поздравление с Крещением в стихах
Нехай на Хрещення водичка
Змиє усі тривоги з личка,
А з тіла змиє всі хвороби,
Здоров’я, щоб було нівроку!
Нехай Господь благословляє,
У добрих справах помагає.
Бадьорість – тілу, сила – духу,
В житті хай буде біла смуга!
***
Сьогодні світле свято,
Сьогодні Божий день.
Хрещення Господнє –
Радість всім!
Поспішаю я вас привітати,
І щастя побажати.
Щоб були ви здорові,
І діти, і рідня.
І нехай удача з вами,
Разом по дорозі йде.
Нехай вас береже Господь,
Від усіх негараздів!
Крещение 2024 / Фото maximum.fm
***
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
***
Хрещення Господнє – велике свято,
Хай принесе вам віри багато.
Щоб ніколи рідних не цурались,
Від Божих заповідей не відмовлялись.
Хай світло в вашу душу прийде,
Усе важливе серце осягне.
Хай єднається кожна родина,
Бо сьогодні святкова днина!
Крещение 2024 / Фото Amazing Ukraine
***
З Хрещенням Господнім вас,
Нехай Бог благословляє.
Нехай на вчинки вірні
По життю наставляє!
Оберігає від негараздів,
Дарує сил і щастя.
Своїм захистом обійде
І відведе негоди!
Любові, здоров'я, краси,
Всіх благ земних на світі.
І тільки віри в доброту
І миру на планеті!
Поздравление с Крещением в прозе
Пусть полнится твой дом праздником и хорошим настроением. Пусть и не снится печаль, не беспокоят невзгоды, а Бог дарит безмерное счастье. Так много хочу я тебе пожелать, но самое главное: будь мудрым и сильным, как ангел небесный, и для родных будь добрым и честным. Пусть Господь благословляет на добрые дела и рукой направляет на путь праведный. Ты Ему за это верой и добром служи. С Крещением Господним!
Крещение 2024 / Фото "Открытки"
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Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Святой Дух хранит вас и благословит на добрые дела, а капли хрустальной освященной воды укрепят веру, надежду, любовь и дадут уверенности в завтрашнем дне!
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С Крещением поздравляю! Желаю, чтобы Бог надежно охранял твою семью и жизнь от всех напастей. Пусть беды обходят судьбу. Пусть сердце не очерствеет от жестокости этого мира. Оставайся таким же добрым и открытым человеком. Пусть в ваш дом приходят только приятные новости и желанные гости!
Крещение 2024 / Фото "УНИАН"
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Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господнего! Сегодняшний день – это дар Божьей благодати и искренней молитвы. С молитвой на устах и в сердце и с мыслями о том, какие наши действия приведут к очищению от грехов и к духовному росту, шагнем мы в крещенскую воду, как ступил когда-то в воды Иордана Иисус Христос. Искренне желаю всем через великую крещенскую святыню укрепить свою веру, очистить сердца и помыслы и обрести благодать Богоявления!
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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет изобилие, пусть и печаль, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда придавала сил.
Крещение 2024 / Фото pruvitannja.com.ua