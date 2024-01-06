Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех с Крещением. Желаем вашему дому мира, уюта, тепла, благополучия и спокойствия. Пусть добро согревает сердце каждого! По случаю праздника публикуем подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках.

Кстати говоря Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года

Поздравление с Крещением в стихах

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я, щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість – тілу, сила – духу,

В житті хай буде біла смуга!

***

Сьогодні світле свято,

Сьогодні Божий день.

Хрещення Господнє –

Радість всім!

Поспішаю я вас привітати,

І щастя побажати.

Щоб були ви здорові,

І діти, і рідня.

І нехай удача з вами,

Разом по дорозі йде.

Нехай вас береже Господь,

Від усіх негараздів!

Крещение 2024 / Фото maximum.fm

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

***

Хрещення Господнє – велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Усе важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина!

Крещение 2024 / Фото Amazing Ukraine

***

З Хрещенням Господнім вас,

Нехай Бог благословляє.

Нехай на вчинки вірні

По життю наставляє!

Оберігає від негараздів,

Дарує сил і щастя.

Своїм захистом обійде

І відведе негоди!

Любові, здоров'я, краси,

Всіх благ земних на світі.

І тільки віри в доброту

І миру на планеті!

Поздравление с Крещением в прозе

Пусть полнится твой дом праздником и хорошим настроением. Пусть и не снится печаль, не беспокоят невзгоды, а Бог дарит безмерное счастье. Так много хочу я тебе пожелать, но самое главное: будь мудрым и сильным, как ангел небесный, и для родных будь добрым и честным. Пусть Господь благословляет на добрые дела и рукой направляет на путь праведный. Ты Ему за это верой и добром служи. С Крещением Господним!

Крещение 2024 / Фото "Открытки"

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Поздравляю с Крещением Господним! Пусть Святой Дух хранит вас и благословит на добрые дела, а капли хрустальной освященной воды укрепят веру, надежду, любовь и дадут уверенности в завтрашнем дне!

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С Крещением поздравляю! Желаю, чтобы Бог надежно охранял твою семью и жизнь от всех напастей. Пусть беды обходят судьбу. Пусть сердце не очерствеет от жестокости этого мира. Оставайся таким же добрым и открытым человеком. Пусть в ваш дом приходят только приятные новости и желанные гости!

Крещение 2024 / Фото "УНИАН"

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Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господнего! Сегодняшний день – это дар Божьей благодати и искренней молитвы. С молитвой на устах и в сердце и с мыслями о том, какие наши действия приведут к очищению от грехов и к духовному росту, шагнем мы в крещенскую воду, как ступил когда-то в воды Иордана Иисус Христос. Искренне желаю всем через великую крещенскую святыню укрепить свою веру, очистить сердца и помыслы и обрести благодать Богоявления!

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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет изобилие, пусть и печаль, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда придавала сил.

Крещение 2024 / Фото pruvitannja.com.ua