Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх з Водохрещем. Бажаємо вашому дому миру, затишку, тепла, добробуту та спокою. Нехай добро зігріває серце кожного! З нагоди свята публікуємо добірку привітань у прозі, віршах та картинках.

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Привітання з Водохрещем у віршах

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я, щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість – тілу, сила – духу,

В житті хай буде біла смуга!

***

Сьогодні світле свято,

Сьогодні Божий день.

Хрещення Господнє –

Радість всім!

Поспішаю я вас привітати,

І щастя побажати.

Щоб були ви здорові,

І діти, і рідня.

І нехай удача з вами,

Разом по дорозі йде.

Нехай вас береже Господь,

Від усіх негараздів!

Водохреще 2024 / Фото maximum.fm

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

***

Хрещення Господнє – велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Усе важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина!

Водохреще 2024 / Фото Amazing Ukraine

***

З Хрещенням Господнім вас,

Нехай Бог благословляє.

Нехай на вчинки вірні

По життю наставляє!

Оберігає від негараздів,

Дарує сил і щастя.

Своїм захистом обійде

І відведе негоди!

Любові, здоров'я, краси,

Всіх благ земних на світі.

І тільки віри в доброту

І миру на планеті!

Привітання з Водохрещем у прозі

Нехай повниться твій дім святом і хорошим настроєм. Нехай і не сниться печаль, не турбують негаразди, а Бог дарує безмірне щастя. Так багато хочу я тобі побажати, але найголовніше: будь мудрим і сильним, як ангел небесний, і для рідних будь добрим і чесним. Нехай Господь благословляє на добрі справи та рукою направляє на шлях праведний. Ти Йому за це вірою і добром служи. З Хрещенням Господнім!

Водохреще 2024 / Фото "Листівки"

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Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Дух Святий оберігає вас й благословить на добрі справи, а краплинки кришталевої освяченої води зміцнять віру, надію, любов і дадуть упевненості в завтрашньому дні!

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З Хрещенням вітаю! Бажаю, щоб Бог надійно охороняв твою сім’ю і життя від усіх напастей. Нехай біди оминають долю. Нехай серце не зачерствіє від жорстокості цього світу. Залишайся такою ж доброю і відкритою людиною. Нехай у твій будинок приходять тільки приємні новини та бажані гості!

Водохреще 2024 / Фото "УНІАН"

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Сердечно вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Сьогоднішній день – це дар Божої благодаті та щирої молитви. З молитвою на устах і в серці й з думками про те, які наші дії приведуть до очищення від гріхів і до духовного зростання, зробимо крок ми в водохресну воду, як ступив колись у води Йордану Ісус Христос. Щиро бажаю всім через велику водохресну святиню зміцнити свою віру, очистити серця і помисли та знайти благодать Богоявлення!

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З Хрещенням Господнім! Кохання, добробуту, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.

Водохреще 2024 / Фото pruvitannja.com.ua